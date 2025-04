Romero alfineta Leila e pede punição ao Palmeiras por gritos homofóbicos

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, fez um desabafo sobre ser alvo de gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras, após a derrota por 2 a 0 no Dérbi, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O camisa 11 do Timão alfinetou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, questionando se ela está preocupada com os gritos homofóbicos. A mandatária do Alviverde está muito engajada no combate ao racismo, principalmente depois dos ataques sofridos pelo atacante Luighi, em partida da Libertadores Sub-20.

O atacante também deixou nas entrelinhas uma suposta preferência em punições realizadas pelas entidades do futebol. Ele pontuou que, se o caso tivesse acontecido na Neo Química Arena, haveria punição ao Corinthians.

Essa pergunta deveria ser feita para a presidente do Palmeiras, se ela está preocupada com isso. Está a vista tudo o que aconteceu hoje, mas não vai acontecer nada. A gente sabe de onde vem, de quem vem, mas se fosse na [Neo Química] Arena, a gente sabe o que ia acontecer, né?

Todo mundo vê o que acontece lá fora, mas aqui dentro... Todo mundo ouviu os gritos que aconteceram aqui, de xenofobia, preconceitos e discriminação. Claro, eu vou continuar combatendo esse tipo de coisa, porque está errado, mas quero ver se tem punição. Aconteceu no jogo contra o Cerro Porteño, com a mesma torcida, atos de racismo, e vamos ver se a Conmebol faz alguma coisa... Em 2023 teve punição contra o Corinthians também [pela CBF]. Vamos ver se agora eles punem também ou se há alguma preferência de punição.

Ángel Romero, atacante do Corinthians, em zona mista

Além disso, o paraguaio também ressaltou os constantes ataques xenofóbicos que recebe. O jogador ressaltou que esse tipo de caso não é isolado em seu cotidiano. Ele afirmou que o "Brasil é o país com mais discriminação".