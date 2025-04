Abel revela "segredo" para vencer o Corinthians e cobra Palmeiras: "Poderíamos ter feito mais"

O Palmeiras venceu o Corinthians, por 2 a 0, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória alviverde em Derbys nesta temporada. Piquerez e Emiliano Martínez fizeram os gols alviverdes na Arena Barueri.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira avaliou o desempenho d equipe comparando a outros clássicos contra o rival. A exemplo, o treinador viu um jogo tão bom quanto na primeira fase do Estadual, quando os times empataram por 1 a 1, no Allianz Parque, com o Estêvão perdendo um pênalti.

"Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, o que no final falhamos um pênalti, na minha opinião jogamos tão bem ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram e eu sei que as avaliações que vocês fazem sempre são em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e deveríamos ter feito mais dois ou três gols, mas não conseguimos", disse.

Abel ainda viu a dinâmica do time melhor e revelou o "segredo" para dificultar o jogo do Corinthians. No duelo em Barueri, o Verdão finalizou cinco vezes ao gol contra uma do Timão. Além dos gols dos uruguaios, Vitor Roque ainda teve um tento anulado.

"O que nós fizemos hoje é o que nós temos que fazer, que é entrar fortes no jogo, melhorar as nossas dinâmicas, enganar o adversário como hoje enganamos. Eles estavam à espera de uma coisa e nós fizemos outra e conseguimos tapar um jogador que é fundamental nesta equipe. As equipes que conseguir bloquear o Carrilo bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário", seguiu.

"E nós hoje tínhamos, de fato, gatilhos para bloquear esse jogador que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo não tendo muita bola porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos e quando perdemos com o Corinthians aprendemos. E foi isso que que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só. O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipe. Devíamos e poderíamos ter feito mais dois ou três gols. Aliás, fizemos", finalizou.

Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Brasileirão, com sete pontos conquistados. A equipe de Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).