'No Palmeiras ninguém é idiota', diz Abel Ferreira sobre situação de Naves

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após vencer o rival Corinthians por 2 a 0 na Arena Barueri, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, usou palavras fortes para comentar a situação do zagueiro Naves.

O que aconteceu

O treinador revelou que o defensor pediu para deixar o clube, mas nenhuma proposta de compra chegou. Recentemente, o Botafogo fez uma oferta por empréstimo com opção de compra pelo jogador.

O Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e deixamos sair, mas a verdade é que não apareceu (proposta), a não ser agora o Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado. Não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga. Há um preço e não é muito caro. Se quiser, paga. Não tenho problema nenhum em vender jogador para um rival, mas não vamos emprestar com opção de compra, porque no Palmeiras ninguém é idiota. Sabemos o que fazemos

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras só aceita negociar Naves se for uma proposta de compra. Abel, por sua vez, revelou que gosta do zagueiro.

É nosso jogador, infelizmente hoje o Murilo se machucou. Apesar de pedir para ir embora, jogou no Paulistão. Concorrência faz parte para todos, ele faz parte do grupo, mas não vamos aceitar negócios que não fazem sentido. Vamos ver o que é melhor para todas as partes. Já falei que gosto muito do jogador. É uma questão do departamento de futebol. Ele quer jogar mais, mas é uma questão que o Barros tem que resolver

Abel Ferreira

*Em atualização