Palmeiras incorpora espírito do dérbi, faz seu melhor jogo em 2025 e ganha do Corinthians

Com uma atuação rara nesta temporada, o Palmeiras conquistou uma importante vitória sobre o Corinthians neste sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Piquerez e Emiliano Martínez, a equipe alviverde se impôs desde o começo, incorporou o espírito do dérbi e emendou seu quarto triunfo consecutivo.

O Palmeiras teve sua melhor atuação em 2025. O time foi criativo, mostrou repertório, criou muitas chances de gol e não deixou o adversário jogar. Tivesse postura semelhante na final do Paulistão, o título terminaria em mãos diferentes. O Corinthians não se assemelhou em nada ao que foi campeão paulista. Em que pesem os desfalques, são nítidos os problemas defensivos. Após se preservar na Sul-Americana, esperava-se um time mais valente em campo para o clássico.

O resultado deixa os comandados de Abel Ferreira na liderança provisória do Brasileirão. A equipe alvinegra, por sua vez, se mantém na primeira página da tabela. O Palmeiras volta a atuar na próxima quarta-feira em duelo com o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio. O Corinthians joga no mesmo dia e horário contra o Fluminense, na Neo Química Arena.

O Palmeiras começou melhor o clássico, com forte presença no campo de ataque. O time alviverde entrou em campo com um ânimo maior do que nas finais de março. A pressão surtiu efeito. Donelli impediu Gómez de comemorar, mas no lance seguinte Piquerez acertou um chute preciso na entrada da área para colocar os mandantes em vantagem, aos 14 minutos.

O ímpeto do Palmeiras era forte, e o time não arrefeceu. Aos 19, Vitor Roque deixou Felipe Anderson em perfeita condição de marcar, mas a trave o impediu. Na continuidade, Emi Martínez emendou uma finalização espetacular para fazer um golaço em Barueri.

O clima ficou tenso ainda no primeiro tempo após um encontrão de Yuri Alberto em Weverton. O goleiro alviverde foi tirar satisfação e ambos levaram cartão amarelo. A arbitragem distribuiu 10 cartões ao longo da primeira parte. O nervosismo favoreceu o Corinthians, que intensificou suas idas ao ataque em busca do primeiro gol.

O segundo tempo teve início com o Palmeiras operando em força máxima. Em jogada trabalhada em velocidade na ponta direita, Ríos cruzou com precisão, Torres cabeceou e o travessão impediu o palmeirense de comemorar mais um gol logo no primeiro minuto. Aos poucos, o ritmo da partida caiu. O Corinthians tomou as rédeas, mas tinha dificuldades em criar problemas para Weverton.

Vitor Roque e o VAR se tornaram inimigos neste início de trajetória no Palmeiras. Na quarta, o atacante viu um gol anulado por impedimento contra o Cerro Porteño. Desta vez, interferência no lance de outro atleta impedido, Gómez, anulou a comemoração do que seria seu primeiro gol pelo clube alviverde.

Aos 30 minutos, Abel promoveu a estreia do atacante Paulinho com a camisa do Palmeiras. O jogador que chegou por mais de R$ 115 milhões se recuperou de uma cirurgia na perna direita. Na sua primeira chance, fez Donelli trabalhar. Depois, em um chute de longe, arrancou suspiros do torcedor. Com o Palmeiras dominante até os minutos finais, o palmeirense se deu ao luxo de cantar "olé" a cada toque na bola.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Bruno Fuchs (Agustín Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson; Estêvão (Paulinho), Vitor Roque (Flaco López) e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Ángel Romero); Raniele (Hugo), José Martínez (Héctor Hernández), Breno Bidon e André Carrillo; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar).

GOLS - Piquerez, aos 14, e Emiliano Martínez, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Richard Ríos, Micael, Bruno Fuchs, Weverton, Emi Martínez, Gustavo Gómez e Abel Ferreira (Palmeiras); Yuri Alberto, Matheuzinho, Memphis, André Ramalho e José Martínez (Corinthians).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 1.172.275,00.

PÚBLICO - 19.297 presentes.

LOCAL - Arena Barueri.