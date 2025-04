Palmeiras resolve no primeiro tempo, vence o Corinthians e dorme na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu seu primeiro Derby na temporada de 2025. Neste sábado, o Verdão bateu o Corinthians por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que terminou com gritos de "olé" da torcida palmeirense. Piquerez e Emiliano Martínez anotaram os tentos ainda no primeiro tempo. Vitor Roque chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado na etapa final.

O Derby ainda marcou a estreia do atacante Paulinho com a camisa do Palmeiras. O atleta de 24 anos, que recuperou-se de uma cirurgia na perna direita, ficou à disposição de Abel pela primeira vezes, depois de quatro meses longe dos gramados.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira chega aos sete pontos e dorme na liderança do Brasileirão. Enquanto o Timão, com quatro, fica na sexta posição.

Corinthians e Palmeiras voltam a campo na quarta-feira para disputa da quarta rodada do Brasileirão. O Verdão duela com o Internacional, na Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30 (de Brasília). O Timão, por sua vez, recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, às 19h30.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras teve grande chance aos 13 minutos do primeiro tempo. Richard Ríos cobrou falta na área, Micael ajeitou de cabeça, Emiliano fez o toque para trás e Gustavo Gómez chegou batendo firme para boa defesa de Matheus Donelli. Na sequência, Piquerez foi certeiro e colocou o Verdão em vantagem. Fuchs cobrou escanteio, Ríos ajeitou na entrada da área, Piquerez teve espaço para dominar e finalizar para abrir o placar.

Pouco depois, Felipe Anderson recuperou a boal no campo de ataque e acionou Vitor Roque, que bateu para o gol, mas mandou para fora. O gol deu confiança para o Palmeiras, que não deu espaço para o Timão respirar. Aos 18 minutos, Felipe Anderson quase fez o segundo, mas em chute cruzado pela direita mandou na trave. Na sobra, Piquerez não deixou a bola se afastar, Facundo Torres ajeitou e Emiliano Martínez soltou a pancada, de longe, estufando as redes de Donelli.

Aos 38 minutos, Gómez fez falta em Yuri Alberto pouco antes da entrada da área. Na cobrança, Memphis cruzou na entrada da área para Martínez, que pegou de primeira e finalizou por cima da meta de Weverton.

Segundo tempo

Logo na volta para o segundo tempo, o Palmeiras quase marcou o terceiro. Antes do relógio completar o primeiro minuto, Emiliano Martínez acionou Ríos, que cruzou na área e achou Facundo Torres, que desviou para o gol, decabeça, acertando o travessão. A resposta corintiana veio logo em seguida, aos três minutos, mas com pouco perigo em chute de Hugo de fora da área.

O Corinthians arriscou, aos 13, Breno Bidon arriscou um cruzamento direto para o gol e viu Weverton fazer a defesa segura. Cerca de cinco minutos depois, Aníbal Moreno finalizou de fora da área para defesa de Donelli. O Verdão chegou a fazer terceiro aos 22. Ele recebeu cruzamento de Estêvão na área e cabeceou para o gol. Contudo, após revisão do VAR, o árbitro anulou o tento por impedimento no começo da jogada.

Aos 27, Vitor Roque venceu a marcação do Corinthians, se recuperou na área e finalizou para o gol, mas viu Donelli defender. Na sequência, Estêvão fez boa jogada pela esquerda, tocou tentando encobrir o goleiro do Timão, levou perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 35, Memphis cobrou falta, André Ramalho tentou de cabeça, mas a defesa palmeirense afastou.

Estreante da noite, Paulinho recebeu boa bola de Felipe Anderson, mas parou em defesa de Donelli. Com o jogo sob controle, a torcida do Palmeiras cantava "olé" enquanto o time tocava bola. Nos acréscimos, Hugo aproveitou o deslize de Giay, ficou com a sobra, finalizou e Weverton espalmou.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 0 CORINTHIANS

Data: 12 de abril de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Wagner Reway (ES)



Público: 19.297 torcedores



Renda: R$ 1.172.275,00

GOLS: Piquerez, aos 14? do 1ºT, e Emi Martínez, aos 18? do 1ºT (Palmeiras)



Cartões amarelos: André Ramalho, Memphis, José Martínez, Matheuzinho e Yuri Alberto (Corinthians) / Richard Ríos, Weverton, Emi Martínez, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Micael e Abel Ferreira (Palmeiras)



Cartão vermelho: nenhum

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson; Estêvão (Flaco López), Facundo Torres e Vitor Roque (Paulinho).



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Romero), José Martínez (Héctor Hernández), Carrillo e Bidon; Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar)