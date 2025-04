Lenda viva! Ex-bicampeã, Amanda Nunes é induzida ao Hall da Fama do UFC

Em junho de 2023, Amanda Nunes colocou um ponto final em sua carreira como lutadora profissional, ao, na época, dominar Irene Aldana e defender o cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate. Quase dois anos depois, a 'Leoa' teve seu legado devidamente reconhecido. Ex-bicampeã da liga presidida por Dana White e apontada como a 'GOAT' do MMA feminino, a brasileira foi induzida ao 'Hall da Fama' do UFC. A homenagem foi feita durante a realização do card numerado deste sábado (12), em Miami (EUA).

Presente na arena 'Kaseya Center' para acompanhar o UFC 314 'in loco', Amanda foi ovacionada pelos fãs durante o anúncio e desabou em lágrimas, sendo cumprimentada pessoalmente por Dana White e Bruce Buffer. Única mulher a ser bicampeã dentro do UFC, a atleta da Bahia marcou época na companhia, conquistando os cinturões dos pesos-galos e pesos-penas (66 kg). Pelos serviços prestados à empresa, a 'Leoa' agora reforça a 'Ala Moderna' do seleto grupo do Hall da Fama do Ultimate.

Retorno à ativa?

Longe dos holofotes desde que pendurou as luvas, Amanda deu fortes indícios de que pode voltar a competir ao longo desta semana. Presente na coletiva de imprensa do UFC 316, onde Julianna Peña e Kayla Harrison irão duelar pelo título mundial, a brasileira roubou a cena. Isso porque durante a cerimônia realizada nesta quinta-feira, Dana White foi questionado por um jornalista se a Leoa iria voltar à ativa para enfrentar a vencedora do confronto pelo cinturão. Atento, o câmera focou em Nunes, que acenou positivamente com a cabeça, criando grande expectativa entre seus fãs.

Histórico de Amanda no MMA

Amanda Nunes, de 36 anos, estreou no UFC em 2013 e, a partir daí, marcou época no MMA. Pela organização, a brasileira disputou 18 lutas, venceu 16 e perdeu duas vezes. Dominante, a 'Leoa' encerrou sua trajetória no esporte como campeã dupla da companhia, ostentando os cinturões do peso-galo e do peso-pena. Seus principais triunfos foram sobre Cris 'Cyborg', Felicia Spencer, Germaine de Randamie (duas vezes), Holly Holm, Irene Aldana, Julianna Peña, Megan Anderson, Miesha Tate, Raquel Pennington, Ronda Rousey, Sara McMann e Valentina Shevchenko (duas vezes).

