Auxiliar do Corinthians provoca Palmeiras após derrota no Derby: "O último campeão paulista somos nós"

Neste sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O Timão foi superado pelo rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição nacional.

Essa foi o primeiro revés do Corinthians contra o Palmeiras na atual temporada. As duas equipes já tinham se enfrentado em outras três ocasiões - as duas últimas, inclusive, levaram ao título do Alvinegro no Paulistão, com o jogo da conquista no último dia 27 de março.

Ao final do confronto deste sábado, com o resultado positivo, a torcida do Palmeiras entoou cantos de "olé" em Barueri. A ação foi vista com normalidade pelo auxiliar do Corinthians, Emiliano Díaz, que aproveitou para dar aquela provocada no rival ao relembrar o título estadual.

"Sobre os olés, é normal. A final que disputamos e tinham que ganhar, nós que ganhamos, e é normal que tinham que fazer algo para encontrar essa resposta. Não é fácil, mas ficamos com a final. Queríamos ganhar, teremos revanche em outra oportunidade, mas o último campeão paulista somos nós", afirmou Emiliano em coletiva.

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na grande final do Paulistão neste ano. O Timão venceu o jogo de ida no Allianz Parque, por 1 a 0, graças a um gol de Yuri Alberto. No duelo de volta, o Alvinegro segurou o empate sem gols e ergueu a taça, encerrando um jejum de seis anos sem títulos.

Já no Derby deste sábado, a atual comissão técnica do Corinthians amargou sua primeira derrota para o arquirrival. Até o momento, eram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

Com o mau resultado em Barueri, o Corinthians desperdiçou a oportunidade de dormir na liderança da Série A. A equipe alvinegra caiu para a sexta colocação, com quatro pontos somados, e ainda pode perder mais posições ao longo da rodada.

O Corinthians, agora, volta a campo já no meio de semana. O Timão recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.