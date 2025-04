Abel comenta futuro de Naves no Palmeiras e justifica "não" à proposta do Botafogo: "Ninguém é idiota"

O futuro de Naves no Palmeiras está indefinido. O zagueiro, formado nas categorias de base do Verdão, deseja ganhar mais minutos e avalia sua saída do time. Na última semana, o clube recebeu uma proposta do Botafogo pelo empréstimo do atleta, mas recusou prontamente. O técnico Abel Ferreira comentou o futuro do defensor no clube e justificou o "não" ao time carioca.

Inicialmente, o Palmeiras ficou sabendo do interesse do Botafogo através dos empresários de Naves. Depois, o Glorioso procurou o Verdão e fez uma proposta de empréstimo, com opção de compra, negócio que não agradou o Palmeiras.

"O Naves foi um dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixamos sair. Mas a verdade é que não apareceu nada, a não ser agora o Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga a um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador pagam. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Agora não vamos é emprestar com a opção de compra porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota. Sabemos aquilo que fazemos. O Naves pediu muito para sair. Houve uma outra abordagem mas nada de concreto. Ficamos à espera que o empresário trouxesse algo de de concreto, mas não trouxe nada. Ainda é nosso jogador", disse.

Neste sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, os zagueiros titulares seriam Gustavo Gómez e Murilo. Contudo, este último acabou sentindo dores na coxa no aquecimento e foi substituído por Micael. Naves ficou fora do banco de reservas.

"Infelizmente hoje, o Murilo lesionou-se. Apesar de ter pedido muito para ir embora jogou no Paulistão inclusive entrou na final. A concorrência é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos é é aceitar negócios que não que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até ao final até meio do ano e ver o que é que é melhor para todas as partes. Essa é uma questão mais do departamento de futebol não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador inclusive jogou muito conosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais. Eu entendo isso perfeitamente Agora é uma questão que o Barros tem que resolver", seguiu.