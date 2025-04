Transmissão ao vivo de Vasco x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vasco e Sport medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Vasco quer se recuperar de um revés. O Cruz-Maltino visitou o Corinthians na Neo Química Arena e perdeu por 3 a 0 na rodada anterior.

Pela Sul-Americana, no entanto, a equipe carioca venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 no meio de semana. Mesmo com a vitória, a torcida vascaína não poupou o técnico Fábio Carille das vaias.

O Sport vai em busca da primeira vitória. O Leão da Ilha recebeu o Palmeiras na rodada passada e perdeu por 2 a 1.

Vasco x Sport -- Brasileirão 2025