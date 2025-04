Fluminense x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Santos visita o Fluminense, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está em busca de sua primeira vitória desde o retorno à elite do futebol nacional, enquanto o Tricolor das Laranjeiras quer engrenar de vez sob o comando de Renato Gaúcho.

Com necessidade de dar respostas ao seu torcedor, o Santos vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo. Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro.

Pedro Caixinha, treinador do time paulista, vem pressionado para o embate. O português foi vaiado e xingado no empate em 2 a 2 contra o Bahia, no último domingo e precisa de um bom resultado contra os cariocas. As críticas na Vila Belmiro começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.

O técnico, porém, tem uma boa notícia, visto que deve contar com o retorno de Neymar para o confronto no Rio. Recuperado de um problema na coxa esquerda, o camisa 10 treinou normalmente na última semana e participou por 30 minutos do jogo-treino diante do Água Santa, na quinta-feira (10). O craque, enquanto esteve de fora, desfalcou o Santos em quatro duelos e a tendência é de que comece no banco de reservas, por conta do controle de carga.

TÁ COMEÇANDO A FICAR BOM! Tabela atualizada após a 2ª rodada do Brasileirão! Tá só começando! ??? pic.twitter.com/xbOAFyar4I ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 7, 2025

. O defensor, que não esteve no jogo-treino, tratou de um edema na coxa direita após sofrer uma pancada contra o Bahia e treinou normalmente na última sexta-feira.

Na última atividade antes do confronto contra o Tricolor das Laranjeiras, Soteldo foi a grande novidade do Peixe. Nos últimos treinamentos, o venezuelano foi desfalque, mas, neste sábado, apareceu trabalhando normalmente no CT Rei Pelé e também deve inicar o jogo como opção para Caixinha no banco de reservas.

O Fluminense, por sua vez, vem em uma sequência de três vitórias: Once Caldas-CHI, RB Bragantino e San José-BOL. As duas últimas foram com Renato Gaúcho no banco de reservas. O treinador foi contratado após a demissão de Mano Menezes e, até aqui, tem 100% de aproveitamento.

O Tricolor continua desfalcado de Gabriel Fuentes, Otávio, Isaque, Riquelme e Renato Augusto, todos em recuperação no departamento médico. Já Ganso, que retornou aos gramados no meio da semana, pode ser preservado contra o Santos e é tratado como dúvida pela comissão técnica.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X SANTOS

Data: 12 de abrl de 2025, domingo



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Lima e Martinelli; Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares



Técnico: Pedro Caixinha