São Paulo x Cruzeiro: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste domingo, às 17h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas buscam o primeiro triunfo no torneio, enquanto os mineiros buscam o segundo nesta edição da competição nacional.

O São Paulo chega ao confronto após o empate por 2 a 2 contra o Alianza Lima, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, a torcida pressiona Zubeldía. No Brasileirão, foram dois empates, contra Sport e Atlético-MG.

Substituído no intervalo da partida contra o Alianza Lima após sentir um incomodo na coxa esquerda, Arboleda não foi diagnosticado com lesão. No entanto, o defensor deve desfalcar a equipe.

Além dele, Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem como baixas confirmadas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O Cruzeiro, por sua vez, vem de três derrotas seguidas. Em sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, no Rio Grande do Sul. Agora, no meio de semana, o time comandado por Leonardo Jardim perdeu para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Para o duelo, Leonardo Jardim não poderá contar com o zagueiro Jonathan Jesus, expulso contra o Internacional. Além dele, João Marcelo (lesão multiligamentar no joelho), Japa (lesão no tendão da coxa esquerda) e Juan Dinenno (transição física) seguem como desfalques.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X CRUZEIRO

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)



Data: 13 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Francisco Chaves Bezerra Junior



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Luciano, Lucas Ferreira e Ferreirinha; Calleri (André Silva)



Técnico: Luis Zubeldía

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Marlon; Matheus Henrique, Lucas Romero e Eduardo; Matheus Pereira, Dudu e Gabriel Barbosa



Técnico: Leonardo Jardim