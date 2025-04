Goiás marca dois no final, vira sobre o Operário-PR e vence a segunda na Série B

O Goiás conquistou a segunda vitória na Série B neste sábado, ao bater o Operário-PR de virada, por 2 a 1, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR. Rodrigo Rodrigues abriu o placar para os donos da casa, mas Arthur Caíke e Diego Caito viraram para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Goiás se juntou a Athletico-PR e Coritiba como os únicos times 100% neste início de Série B. A equipe goiana ocupa a segunda posição, com seis pontos. O Operário-PR, por sua vez, amargou sua primeira derrota. Os mandantes figuram na nona colocação, com três unidades.

O Goiás tem pela frente agora o clássico contra o Vila Nova, na quinta-feira, pela terceira rodada da Série B. O time paranaense volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o Avaí, também pela Segunda Divisão.

O Operário-PR criou as melhores chances no primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. A equipe mandante voltou do intervalo com a mesma postura e, aos cinco minutos da segunda etapa, abriu o placar. Rodrigo Rodrigues recebeu lançamento de Allan Godói do campo de defesa, avançou e bateu forte no canto.

O Goiás saiu para o ataque após largar atrás e deixou tudo igual na reta final do jogo. Aos 38, Diego Caito cruzou da direita para a área. O goleiro Telles desviou a bola de leve, e Arthur Caíke ficou com a sobra. O atacante fuzilou para o fundo das redes e empatou a partida.

Inspirado com o gol, o Goiás se aproveitou da fragilidade emocional do Operário e virou o jogo três minutos depois. Diego Caito recebeu na direita e resolveu arriscar de muito longe. O jogador acertou um chute de extrema felicidade no ângulo e deu a vitória ao time visitante.