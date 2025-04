Renato Paiva aponta erros técnicos e vê postura inaceitável na derrota do Botafogo

A derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid, encerrou a longa invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro - a última havia sido em agosto de 2024. Após o jogo, o técnico Renato Paiva reconheceu a má atuação da equipe e apontou falhas técnicas e de entendimento tático como determinantes para o resultado negativo.

Segundo Paiva, o time não conseguiu manter o controle do jogo nos momentos-chave, cometendo erros recorrentes na construção das jogadas. "O Red Bull bloqueou nossa saída e, mesmo quando conseguimos sair, não demos sequência. Erramos tecnicamente em momentos decisivos", avaliou o treinador, que destacou também a falta de leitura para jogar em profundidade. "Não é sempre jogando curto. Às vezes, é preciso entender que o jogo pede bolas mais longas."

O treinador também se mostrou incomodado com a postura do time no lance que originou o gol da vitória do Bragantino. Para ele, a passividade da defesa foi inadmissível. "O gol que sofremos é inaceitável. Não podemos ter essa postura num jogo desse nível", criticou, reforçando que, mesmo com poucas chances cedidas, o time não pode vacilar em bolas que decidem partidas.

Com a invencibilidade de mais de oito meses encerrada, Paiva preferiu destacar o início de trajetória com o elenco e os objetivos a longo prazo. "Caiu a invencibilidade, mas estamos só começando. É um time novo, que já conquistou um título. Manter uma sequência invicta no Brasileirão é muito difícil, qualquer equipe pode vencer qualquer uma", ponderou.

Apesar das críticas, o treinador também reconheceu o mérito do adversário. Para ele, o Bragantino teve atitude competitiva e dificultou a proposta de jogo alvinegra. "Tivemos posse de bola, mas de forma ineficaz. Posse que não termina em finalização não serve. Precisamos ser mais objetivos e gerar mais chances reais", disse. "Estou mais preocupado com a parte ofensiva. Se queremos brigar na parte de cima, temos que criar mais."

No vestiário, o sentimento era parecido. O atacante Igor Jesus, que teve duas boas chances - uma delas parando na trave -, admitiu que o time não executou o que foi pedido. "No primeiro tempo, não fizemos o que o treinador nos pediu. Agora é corrigir, trabalhar, e buscar melhorar no próximo jogo. Tem dias em que a bola não entra mesmo, mas seguimos evoluindo", afirmou.

Com quatro pontos em três jogos, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 18h30, no Engenhão, para enfrentar o São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão.