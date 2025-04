Vasco vence Sport com brilho de Vegetti e gol decisivo de prata da casa

Contando com uma atuação muito inspirada de Vegetti, o Vasco venceu o Sport por 3 a 1, hoje (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi em São Januário, onde o cruzmaltino manteve os 100% de aproveitamento.

Vegetti marcou duas vezes para o Vasco, ambas no primeiro tempo, a partir de cruzamentos da esquerda. O Sport controlava a partida até os tentos do Pirata. A equipe pernambucana reclamou muito do segundo gol, em que o árbitro foi chamado pelo VAR para avaliar uma possível falta do atacante argentino, mas manteve a decisão de campo.

Na segunda etapa, o Sport diminuiu com um gol contra de Hugo Moura, mas Rayan definiu o placar. A equipe pernambucana passou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não conseguiu o empate e ainda sofreu com os contragolpes.

Com o resultado, o Vasco chega a seis pontos no Campeonato Brasileiro e assume provisoriamente a terceira colocação. Já o Sport, estacionado em apenas um ponto, é o 19º colocado e pode até terminar a rodada na lanterna, dependendo do resultado do Vitória.

O Vasco volta a campo na próxima terça (15). A equipe visita o Ceará, no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Sport é em casa. A equipe pernambucana encara o Red Bull Bragantino na quarta (16), às 19h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Vasco demorou para entrar no jogo, e o Sport controlou a posse de bola em parte do primeiro tempo. No entanto, os donos da casa contaram com o faro de gol de Vegetti, que marcou duas vezes, aos 32 e aos 40 minutos para garantir uma boa vantagem para os vascaínos.

O Sport voltou melhor no segundo tempo e conseguiu diminuir rápido. Logo aos 9 minutos, Hugo Moura tentou cortar um cruzamento e mandou contra as próprias redes. Apesar de passar mais tempo no campo de ataque, os pernambucanos não foram nada eficientes e sofreram para criar.

Acuado, o Vasco apostou nos contra-ataques — e deu certo. Na reta final da partida, Carille apostou na velocidade de Adson e de Rayan, que saíram do banco de reservas. Foi do segundo o gol do desafogo cruzmaltino, aos 38 minutos.

Gols

1x0: Aos 32', Após cruzamento da esquerda, Garré dominou na segunda trave e cruzou para Coutinho que desviou para o meio. Vegetti chegou batendo e mandou para as redes.

2x0: Aos 40', Nuno escapou pela esquerda e cruzou para o meio da área. Vegetti se antecipou e mandou para as redes.

2x1: Aos 9' do segundo tempo, Sérgio Oliveira cobrou escanteio da direita e Hugo Moura mandou contra o próprio patrimônio.

3x1: Aos 38', o Vasco encaixou um bom contragolpe. Payet lançou Rayan, que arrancou pela esquerda com muita velocidade. Ele deixou a marcação para trás, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SPORT

Data e horário: 12 de abril (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 3ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Cartões amarelos: Hugo Moura, Alex Teixeira e Jair (VAS); Rivera e Pepa (SPO)

Gols: Vegetti (VAS), aos 32' e aos 40 minutos do primeiro tempo; Hugo Moura (VAS) (contra), aos 9', e Rayan (VAS) aos 38 minutos do segundo tempo.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Philippe Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Rayan), Garré (Adson) e Vegetti (Alex Teixeira). Técnico: Fábio Carille.

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha (Romarinho) e Chico; Christian Rivera, Du Queiroz (Dominguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Barletta e Pablo (Arthur). Técnico: Pepa.