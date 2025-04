Palmeiras bate Corinthians com facilidade, 'olé' e provocações

Do UOL, em Santos e Barueri (SP)

O Palmeiras fez um primeiro tempo fulminante e venceu o Corinthians por 2 a 0 hoje, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Piquerez e Emiliano Martínez, ambos de fora da área.

O Palmeiras deu o troco no rival após perder a final do Campeonato Paulista. O Verdão de Abel Ferreira se impôs desde o apito inicial.

Os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram de manual. O time abriu 2 a 0 e poderia ter construído uma goleada.

No segundo tempo, o Corinthians equilibrou as ações, mas não conseguiu reagir e ouviu o "olé" do estádio. O Palmeiras teve algumas oportunidades de aumentar o placar, incluindo um gol anulado de Vitor Roque.

Após o episódio da cabeça de porco em novembro de 2024, torcedores do Palmeiras arremessaram pedaços de uma galinha no gramado. Uma pipa com a inscrição 51 em alusão ao título palmeirense de 1951 também caiu no campo. Os objetos foram recolhidos, e o registro será feito em súmula.

Grande reforço do Palmeiras para o ano, Paulinho estreou no segundo tempo. O ex-jogador do Atlético-MG se recuperou de cirurgia na perna.

O Palmeiras assume a liderança, com sete pontos. O Corinthians cai para o sexto lugar, com quatro, e aguarda os demais resultados da rodada.

O Verdão voltará a campo para enfrentar o Internacional, quarta-feira, no Beira Rio. O Corinthians receberá o Fluminense, também na quarta, na Neo Química Arena.

Um amasso do Palmeiras

O Palmeiras dominou o Corinthians por completo no primeiro tempo. Desde o apito inicial.

O Timão deu a saída de bola com um lançamento para lateral, com a iniciativa de marcar pressão a saída de bola. Esse foi um bom retrato do que foi o jogo: o Corinthians entregando a bola para o Palmeiras ser protagonista.

O Verdão se impôs e encaminhou o resultado cedo, em finalizações de fora da área dos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, aos 13 e 18 minutos.

Mesmo com quatro no meio, o Palmeiras teve espaço na intermediária para marcar seus gols de longe. O Verdão teve outras chances e, no finzinho, diminuiu o ritmo. Weverton não foi exigido.

A etapa inicial foi marcada por muitos cartões: foram nove ao todo, cinco para o Palmeiras e quatro para o Corinthians. Houve uma confusão entre Weverton e Yuri Alberto e uma falta dura de Gustavo Gómez, que levou amarelo enquanto o Timão pediu vermelho.

Sem reação

O Corinthians voltou melhor e até equilibrou as ações, mas passou longe de conseguir reagir.

O Palmeiras criou menos, porém, teve boas oportunidades de marcar, como no gol anulado de Vitor Roque.

O Timão se lançou ao ataque e tentou o empate sem sucesso. Weverton só foi exigido nos acréscimos numa finalização do Hugo.

Lances importantes

1 a 0. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Piquerez aproveitou lançamento que parecia despretensioso de Richard Ríos para superar Carrillo e bater colocado de fora da área.

2 a 0. Cinco minutos depois, o Palmeiras ampliou com Emiliano Martínez, novamente de fora da área. O meio-campista acertou um chute de ainda mais longe para vencer Donelli.

Gol anulado. Aos 22 minutos do segundo tempo, Estêvão cruzou com perfeição e Vitor Roque marcou de cabeça o que seria o primeiro gol pelo Palmeiras. A arbitragem viu no VAR a interferência de Gustavo Gómez, que estava impedido.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 CORINTHIANS

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Data: 12 de abril de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (ES)

Público: 19.297

Renda: R$ 1.172.275,00

Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Micael (Palmeiras) e André Ramalho, José Martínez, Memphis Depay, Yuri Alberto e Matheuzinho (Corinthians)

GOLS

Palmeiras: Piquerez e Emiliano Martínez, aos 13 e 18 minutos do 1T

PALMEIRAS: Weverton, Bruno Fuchs (Giay), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios (Aníbal Moreno) e Estêvão (Paulinho); Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Romero), José Martínez (Héctor Hernández), Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz