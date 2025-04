Novorizontino bate Volta Redonda e conhece sua primeira vitória na Série B

Neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino conheceu sua primeira vitória na competição. O clube paulista bateu o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com gol de pênalti de Robson Fernandes.

Desta maneira, o Novorizontino, que empatou na primeira rodada, chegou aos quatro pontos e subiu para a quinta colocação. O Volta Redonda, por sua vez, foi derrotado na estreia e seguiu sem pontuar, ocupando a lanterna deste começo de Série B.

Pela terceira rodada da Segunda Divisão, o Novorizontino visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curtiba (PR),às 21h (de Brasília) da próxima quarta-feira (16). Já o Volta Redonda, na quinta-feira (17), visita o CRB, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O GOL

O gol do Novorizontino saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Em cobrança de penalidade máxima, Robson Fernandes bateu, de perna direita, no canto inferior direito de Jean Carlos para estufar as redes.

Confira os resultados deste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro:

Chapecoense 1 x 2 Coritiba



Vila Nova 1 x 0 Paysandu



Amazonas 0 x 0 Ferroviária