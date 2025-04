Paulinho estreia no Palmeiras em vitória no Derby e celebra retorno após lesão: "Valeu o sacrifício"

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho estreou com a camisa do Palmeiras neste sábado em vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez e Emiliano Martínez decidiram o jogo na Arena Barueri. Paulinho celebrou seu retorno aos gramados e revelou a ansiedade que estava para poder ter os primeiros minutos em campo.

"Valeu o sacrifício e o esforço. Foi um desafio muito grande. No ano passado, joguei quase que oito meses machucado, com a perna fraturada. Chegou um momento que estava insuportável e estávamos disputando muitas coisas. Foi muito difícil ter que operar no fim do ano, chegar no ovo clube, no Palmeiras tendo que esperar, atrasado em relação a outros jogadores", disse ao Premiere.

Paulinho, entrou aos 31 minutos e até teve chance de balançar as redes. O atacante agradeceu ao estafe e departamento médico do Palmeiras pela paciência em seu período de recuperação da cirurgia na perna direita, que vem sendo feita no Verdão desde janeiro.

"Quero agradecer a todo estafe do palmeiras, da fisioterapia, os médicos porque tiveram muita paciência comigo. Desde fevereiro estava perturbando muito eles para poder voltar. Sabíamos do risco, que tinha que ter, muita cautela, sou muito grato a eles. No dia a dia, passaram confiança. Estava com o time, mesmo sem estar em campo. Vitória importante no clássico. feliz por ter voltado, me sentido bem. Vamos por mais e estou muito feliz no Palmeiras", seguiu.

"Vou continuar buscando sempre. Errando, acertando. Vim para cá para pontuar, fazer gols, dar assistências e ganhar títulos, que é o que mais importa", finalizou.

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira chega aos sete pontos e dorme na liderança do Brasileirão. Paulinho segue à disposição de Abel para o duelo contra o Internacional, que acontece na quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30 (de Brasília).