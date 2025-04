Palmeiras deve ser punido por cabeça de galinha? Colunistas discutem

O Palmeiras deve ser punido pelas cabeças de galinha arremessadas no gramado da Arena Barueri, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. Alicia Klein e Walter Casagrande Jr. concordaram que sim, em participação no Fim de Papo.

Em episódio semelhante, um torcedor do Corinthians arremessou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante Dérbi pelo Brasileirão de 2024, disputado em novembro. O clube alvinegro foi punido em R$60 mil

Alicia: Coerência deve ser mantida com punição

Tem que ter coerência. Quem é contra a cabeça de porco tem que ser contra a cabeça de galinha. O tamanho da cabeça do animal não pode ser determinante para ser a favor ou contra. É grotesco jogar animais decapitados ou cabeças dentro do campo. Claro que é uma resposta, mas é infantil. [...] As punições tem que existir para pararem de jogar coisas dentro de campo.

Alicia Klein

Casagrande: Punição severa evita que prática cresça

Tem que ter punição severa porque, no futebol, quando não têm punição severa, as coisas ganham corpo, aumentam. Veja a violência ao redor do estádio e dentro. [...] Jogaram a cabeça de porco, a punição foi branda, e agora jogaram a cabeça de galinha. Se não tiver punição forte, daqui a pouco vão jogar outras coisas.

Casagrande

