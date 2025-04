Torcedores do Palmeiras arremessam cabeças de galinha no campo em jogo contra o Corinthians em Barueri

Torcedores do Palmeiras arremessaram duas cabeças de galinha no gramado da Arena Barueri, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado. Piquerez e Emiliano Martínez marcaram os gols do jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro relatou na súmula ambas as situações.

"Informo que aos 22 minutos do segundo tempo foi arremessado próximo da meta (fora do campo de jogo) da equipe visitante a cabeça de uma galinha e posteriormente retirada pelo gandula", relatou Rafael Rodrigo Klein na súmula.

"Informo que aos 43 minutos do segundo tempo foi retirado do campo de jogo (dentro da área penal da equipe visitante) pela arbitragem a cabeça de outra galinha. Ambas cabeças foram arremessadas pela torcida", seguiu.

O árbitro relatou, ainda, que foram jogados um copo, aos 11 do primeiro tempo, uma pipa, vinda de fora de fora do estádio, aos 21 do segundo tempo, além de um chinelo, nos acréscimos.

Essa não é a primeira vez que o Derby é marcado por situações desse tipo. Em novembro de 2024, torcedores do Corinthians arremessaram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena. Na oportunidade, o Verdão venceu o jogo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Na oportunidade, o Timão foi condenado a pagar uma multa de R$ 60 mil por conta do episódio. Havia um temor que o clube perdesse mandos de campo devido ao incidente, mas isso não se concretizou.

Depois disso, antes do clássico entre os times na fase de grupos do Campeonato Paulista, uma outra cabeça de porco foi encontrada nos arredores do Allianz Parque, palco do jogo em questão.