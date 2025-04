Jean Silva embolsa R$ 290 mil de bônus por Performance da Noite no UFC 314

Jean Silva se estabeleceu de vez como uma das maiores estrelas em ascensão do Ultimate neste sábado (12). Escalado para o card principal do UFC 314, em Miami (EUA), o brasileiro roubou a cena dentro do octógono e finalizou o polêmico Bryce Mitchell, em um duelo repleto de rivalidade e provocações. O desempenho de 'Lord' foi devidamente reconhecido, visto que o atleta da 'Fighting Nerds' embolsou 50 mil dólares (R$ 293 mil) de bônus pelo prêmio de 'Performance da Noite'.

A informação foi confirmada pela própria entidade através de suas redes sociais. Nos bastidores, Jean se emocionou ao lado de sua companheira e membros de equipe ao saber que havia faturado a bolada extra (veja abaixo ou clique aqui). Além do brasileiro, o outro agraciado com o prêmio foi Paddy Pimblett, que derrotou Michael Chandler por nocaute técnico no 'co-main event' da noite.

Luta da Noite

Jean e Pimblett não foram os únicos que voltaram de bolso cheio para casa. Isso porque a batalha disputada por Diego Lopes e Alexander Volkanovski foi eleita a 'Luta da Noite'. Desta forma, os protagonistas do UFC 314 também embolsaram, cada um, 50 mil dólares. Em um duelo de gerações, prevaleceu a experiência do australiano, que superou o brasileiro na decisão unânime dos juízes e voltou ao posto de campeão peso-pena (66 kg).

