Diego Lopes batalha, mas para em Volkanovski e perde chance de virar campeão do UFC

Neste sábado (12), o Brasil poderia conhecer seu segundo campeão peso-pena (66 kg) da história do Ultimate, seguindo o legado de José Aldo. Entretanto, o 'Rei do Rio' segue como o único tupiniquim a conquistar o cinturão da categoria. Isso porque, na luta principal do UFC 314, em Miami (EUA). Diego Lopes travou uma verdadeira guerra de cinco rounds, mas acabou perdendo para Alexander Volkanovski na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, o australiano reconquistou o título que já havia sido seu no passado.

Aos 36 anos de idade, Volkanovski 'quebrou a maldição' e se tornou o primeiro atleta acima de 35 a conquistar o cinturão nas categorias mais leves do UFC - peso-mosca, peso-galo, peso-pena e peso-leve. Seis anos mais jovem, Diego Lopes prometeu voltar mais forte e trilhar novamente seu caminho até uma nova disputa de título.

"É bom estar de volta! Nunca me senti tão bem assim. Durante a semana inteira eu prometi às minhas filhas que levaria o cinturão para elas. Muitas pessoas me desconsideram com toda essa maldição dos 35 anos. Voltar e vencer um cara como o Diego Lopes, que vem com tudo, é incrível. Agora é o meu momento. Olha o que acabou de acontecer. Miami, amo vocês!", declarou o australiano, após conquistar novamente o cinturão.

"Primeiro, quero agradecer toda a galera do Brasil, de Manaus. Desculpa decepcionar vocês, vou voltar mais forte. Para mim é uma honra compartilhar o octógono com o Volkanovski. Infelizmente não foi a minha vez, mas vou voltar mais forte. Sabemos que ele é muito experiente. Infelizmente falhei um pouco na parte técnica, poderia ter sido mais agressivo. Com certeza em breve vou disputar o cinturão (de novo) e vou ser campeão", destacou Lopes, logo após sua derrota no UFC 314.

A luta

Após segundos iniciais de estudo, Volkanovski desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute alto. Em resposta, Diego conectou bons cruzados na curta distância. Lá e cá, o australiano também balançou Lopes com um 'overhand' de direita. Os atletas na sequência acertaram cruzados simultâneos. Pior para o brasileiro, que deu alguns passos para trás com o impacto do ataque. Experiente, Alexander grampeou o rival e conseguiu a queda, terminando a parcial golpeando por cima no 'ground and pound'.

Mais comedidos, os lutadores se estudaram no início do segundo assalto. Apostando no boxe, Diego conectou bons cruzados. Ciente do perigo, Volkanovski mergulhou nas pernas do rival, mas viu o brasileiro defender a investida e se manter de pé. Quando cresceu no duelo, porém, Lopes recebeu um duro golpe no queixo e, por pouco, não foi ao chão. Na interação, entretanto, Diego provocou um sangramento no rosto do australiano. Nos segundos finais, o brasileiro aplicou um 'knockdown' com um direto de direita e levntou o público da arena.

Confiante, Diego voltou para o terceiro round novamente apostando em golpes singulares. Por sua vez, Volkanovski controlava a distância com seus jabs. O ex-campeão se mostrava mais preciso nos ataques, mas o brasileiro causava mais danos em suas investidas. O australiano tentou a queda, mas Lopes defendeu e se manteve de pé. Parcial bastante parelha.

Os pesos-penas começaram o quarto assalto trocando chutes na panturrilha. Na curta distância, Diego e Volkanovski aumentaram o ritmo e soltaram cruzados perigosos. Na sequência, o brasileiro negou mais uma queda proposta pelo ex-campeão. Alexander sentiu o olho e passou a recuar, se tornando uma presa de Lopes. Circulando lateralmente, o veterano esfriou o confronto para respirar e se recuperar até o soar do gongo.

Volkanovski começou o quinto e último round com um direto. Diego respondeu com um chute rodado, mas que passou no vazio. O brasileiro acertou um belo cruzado de direita e viu o ex-campeão tentar novamente a queda, mas sem sucesso. Marchando para frente, Lopes se tornou um alvo mais atingível, engolindo muitos jabs do australiano. Com a guarda baixa, Diego chamou Volkanovski para a trocação franca nos segundos finais.

Confira todos os resultados do UFC 314 abaixo:

Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes por decisão unânime dos juízes

Paddy Pimblett venceu Michael Chandler por nocaute técnico no terceiro round

Yair Rodriguez venceu Patrício Pitbull por decisão unânime

Jean Silva venceu Bryce Mitchell por finalização no segundo round

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov por nocaute no primeiro round

Dan Ige venceu Sean Woodson por nocaute técnico no terceiro round

Virna Jandiroba venceu Yan Xiaonan por decisão unânime

Chase Hooper venceu Jim Miller por decisão unânime

Julian Erosa venceu Darren Elkins por nocaute técnico no primeiro round

Michal Oleksiejczuk venceu Sedriques Dumas por nocaute técnico no primeiro round

Su Mudaerji venceu Mitch Raposo por decisão dividida

Marco Túlio venceu Tresean Gore por nocaute técnico no segundo round

Nora Cornolle venceu Hailey Cowan por finalização no segundo round

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok