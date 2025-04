Com dois de Vegetti, Vasco vence o Sport e entra no G4 do Brasileirão

O Vasco fez o dever de casa e venceu por 3 a 1 o Sport, neste sábado, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos foram a seis pontos e vão dormir na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos seguem com apenas um, em penúltimo.

O Vasco abriu vantagem no primeiro tempo, com dois gols de Vegetti. Já o Sport diminuiu após gol contra de Hugo Moura na etapa final. Sö que os cruzmaltinos decretaram a vitória com Rayan.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Ceará, nesta terça-feira, no Castelão. Já o Sport recebe o Bragantino, no dia seguinte, na Ilha do Retiro.

#VASxSPO 3??-1?? | ? 50? | 2T VENCE O VASCO DA GAMA! ? Com dois gols de Vegetti e um de Rayan, o Gigante da Colina soma três pontos no Caldeirão. #Brasileirão2025#VascoDaGama ? Assista em: Sportv ou Premiere Clubes pic.twitter.com/9gMHHnPLJU ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2025

O jogo

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, mas sem conseguir passar pela marcação adversária. A primeira chance aconteceu somente aos 13 minutos, quando Coutinho arriscou de fora da área e obrigou Caíque França a boa defesa. Em seguida, João Victor aproveitou cobrança de escanteio, mas cabeceou sobre o travessão.

O susto fez o Sport melhorar no confronto. Os visitantes passaram a ter mais a bola e finalizaram pela primeira vez com qualidade aos 22 minutos, com Pablo.

Quando o Sport estava com o domínio do jogo, foi o Vasco que marcou aos 31 minutos. Após falta cobrada na área, Coutinho escorou para Vegetti mandar para a rede.

O gol animou o Vasco, que equilibrou a partida novamente. Os cruzmaltinos passaram a avançar com mais qualidade e quase ampliaram com Coutinho. O meia recebeu na área, mas acabou sendo desarmado antes de chutar. Já aos 40 minutos, o Vasco ampliou o marcador. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. O VAR chegou a chamar o árbitro, que mesmo assim confirmou o gol.

Nos minutos finais, o Sport esboçou uma pressão e quase marcou nos acréscimos. Chico recebeu passe na área, mas chutou em cima de Léo Jardim. Assim, o Vasco segurou a boa vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os visitantes voltaram com postura ofensiva para tentar diminuir a desvantagem. O Sport assustou em falta cobrada por Barletta que parou em Léo Jardim. Depois, o mesmo atacante aproveitou cruzamento rasteiro e acertou o travessão.

De tanto insistir, os pernambucanos chegaram ao gol aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, Hugo Moura tentou cortar e acabou mandando para a própria rede.

O gol manteve o Sport no ataque. Já o Vasco só começou a avançar com qualidade após as substituições. Tanto que os donos da casa quase marcaram em chutes de Adson e Lucas Piton.

A partir daí, os cruzmaltinos passaram a aproveitar os espaços dados pelo Sport. Paulo Henrique desperdiçou boa chance aos 27 minutos, quando fez jogada individual, entrou na área, mas chutou pela linha de fundo. E foi desta forma que os cariocas chegaram ao gol, aos 37. Rayan foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Caíque França.

Nos minutos finais, o Sport voltou a pressionar. Os visitantes quase marcaram com Lenny Lobato. O Vasco recuou, mas conseguiu impedir mais lances de perigo. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem para sair de campo com a vitória de São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ 3 X 1 SPORT RECIFE-PE

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 12 de abril de 2025



Hora: 21h00 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)



Cartões amarelos: Hugo Moura, Alex Teixeira e Jair (Vasco); Rivera (Sport)

GOLS:Vegetti, aos 31 e 40min do primeiro tempo; Rayan, aos 37min do segundo tempo (Vasco) / Hugo Moura (contra), aos 9min do segundo tempo (Sport)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Philippe Coutinho (Payet); Garré (Adson), Vegetti (Rayan) e Nuno Moreira (Alex Teixeira)



Técnico: Fábio Carille

SPORT: Caíque França, Hereda, Lucas Cunha (Romarinho), João Silva e Chico; Christian Rivera, Du Queiroz (Dominguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta e Pablo (Arthur Sousa)



Técnico: Pepa