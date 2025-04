Artilheiro, Vegetti valoriza vitória do Vasco em São Januário: "Não podemos perder ponto"

O atacante argentino Pablo Vegetti foi o grande nome da vitória do Vasco sobre o Sport, por 3 a 1, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador valorizou a vitória da equipe em São Januário.

O camisa 99, responsável pelos primeiros dois gols dos donos da casa no jogo, destacou que a equipe precisa fazer sempre o dever de casa quando atuar em seus domínios.

"Foi uma vitória muito importante. A gente sabia que teria que pontuar no Brasileiro. Vínhamos de derrota para o Corinthians. Saímos com um gosto ruim porque poderíamos ter feito um jogo melhor. Quando jogamos em casa não podemos perder ponto. Temos um jogo importante terça, fora de casa. Mas em casa a gente sabe que tem que ganhar", afirmou Vegetti após o jogo, ao Sportv.

Eu sei. Você sabe. Todos sabemos. Se tem jogo do Vasco, tem gol do Vegetti ?????? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/ZGTTzQeCWB ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2025

Com os tentos, Vegetti se tornou o artilheiro isolado do Brasileirão até o momento. O argentino possui três bolas na rede em três jogos. Gabriel Taliari (Juventude), Piquerez (Palmeiras) e Pedro Raul (Ceará) aparecem na sequência, com dois gols.

O Vasco volta a campo na terça-feira, quando encara o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).