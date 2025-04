Emiliano provoca Palmeiras após derrota do Corinthians: 'As finais marcam'

O auxiliar Emiliano Díaz provocou o Palmeiras mesmo após a derrota do Corinthians por 2 a 0 no Dérbi de hoje, na Arena Barueri.

O que aconteceu

Emiliano lembrou do título paulista do Corinthians depois do revés pelo Brasileirão.

O auxiliar e filho do suspenso Ramón Díaz reconheceu a atuação ruim do Timão, mas não deixou de provocar o maior rival do clube do Parque São Jorge.

A declaração em tom de provocação foi dada após uma pergunta sobre o "olé" gritado pelos torcedores palmeirenses em Barueri.

Sobre o olé, também é normal. Ganhamos a final e eles tinham que fazer algo para contar vantagem. As finais marcam, é longo, teremos revanche. Querem fazer algo para contar vantagem pois os últimos campeões paulistas somos nós Emiliano Díaz, em entrevista coletiva

Veja outras respostas do auxiliar do Corinthians

Análise da atuação

"Chateia muito, não estamos acostumados a perder. É o primeiro Dérbi que perdemos. Não entramos. Perdemos muitos duelos. Não nos encontramos nos primeiros 18 minutos, e não dá para desligar no Dérbi".

O Palmeiras jogou o clássico com maior vontade?

"As coisas às vezes não saem como planejamos. O grupo sempre se entrega. Não posso falar nada do grupo. De cinco clássicos, perdemos um. Não pode estar tudo tão errado por perder um clássico. Dói, isso fica, os clássicos marcam. Agora é botar a cara outra vez".

Início de jogo ruim

"Erramos muitos passes, estivemos imprecisos e perdendo duelos. Isso faz o rival crescer. E é um rival importante. Quando deixa-se o rival crescer, fica complicado. Controlamos nos outros clássicos, hoje não. Mudamos, buscamos reação e no segundo tempo tivemos o controle, mas não tivemos chances".

Marcação em Carrillo

"Eles fizeram homem a homem com Carrillo e não encontramos espaços. Com Romero, Carrillo se liberou mais. Controlamos, mas eles tiveram espaço no contra-ataque e dá a sensação de que criamos muito. A posse foi nossa, mas não efetiva. Tem dias que as coisas não saem como planejamos. Não podemos dar desculpas, temos que continuar trabalhando".

Arbitragem

"Temos que nos adaptar. Juiz deu muitos cartões, mas é um clássico. É normal".