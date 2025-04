Título paulista mascarou problemas do Corinthians? Colunistas debatem

O título paulista mascarou alguns problemas do Corinthians em 2025, incluindo atuações ruins de Memphis fora de casa. Em participação no Fim de Papo, Alicia Klein e Walter Casagrande Jr. debateram o tema.

Hoje (12), o Corinthians foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. O jogo terminou com gritos de 'olé' da torcida alviverde.

Alicia: Momentos bons do ano mascaram problemas do Corinthians

O Corinthians precisa realmente de um momento de reflexão, tirando esses momentos que mascaram uma temporada que não é tudo isso. Se a gente olhar para o Corinthians do final do ano passado, quando deu a arrancada histórica até a pré-Libertadores, tirando o risco de rebaixamento, era um time melhor do que é hoje. O Corinthians piorou em 2025. E o título paulista pode dar outra impressão.

Alicia Klein

Casão: Memphis está devendo fora de casa

O Memphis ficou bravo com alguma coisa. Ele está em um Corinthians x Palmeiras, está 2 x 0 para o Palmeiras e ele está pensando no quê? O Memphis talvez não tenha entendido o que é o Corinthians e o que é Corinthians x Palmeiras. Em um Corinthians x Palmeiras não dá para ficar pensando em cachorrinho, em chupar sorvete depois do jogo. [...] O Memphis é um grande jogador, aumentou o nível técnico do Corinthians, mas fora de casa não aparece no jogo e até fica disperso.

Casagrande

