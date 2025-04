Palmeiras enfim vence sem asterisco: Comentaristas avaliam vitória no Dérbi

A vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Corinthians foi o cartão de visitas da equipe alviverde para 2025. Alicia Klein, Walter Casagrande Jr., e José Trajano elogiaram a atuação da equipe alviverde no Dérbi, durante o Fim de Papo.

Alicia: Palmeiras chegou em 2025

O Palmeiras chegou em 2025, começamos a entender qual é o Palmeiras que vai disputar a temporada, que claramente não tinha se apresentado ainda - principalmente na final do Paulista. [...]Uma postura completamente diferente, na pressão, na força, na imposição, e tecnicamente muito diferente. Não é por acaso - o Palmeiras fez contratações.

Alicia Klein

Trajano: Palmeiras foi nota 10

Sempre havia uma espécie de pecha em cima das atuações do Palmeiras nos últimos tempos. Ganhava: 'ah, mas foi com a ajuda da arbitragem'; 'ah, não jogou, mas levou'. Mas, hoje não. Hoje foi nota 10.

José Trajano

Casagrande: Palmeiras fez a melhor partida do ano

Não teve jogo. Partida de futebol é quando duas equipes jogam, quando duas equipes fazem algo dentro de campo. Na partida de hoje, só o Palmeiras jogou. O Corinthians deu o primeiro chute nos acréscimos do segundo tempo, a defesa do Weverton. Não digo que o Corinthians é isso aí, porque o time já mostrou mais. Mas não dá para competir em um campeonato de