Dominância! Virna Jandiroba vence Yan Xiaonan e se aproxima de disputa de título no UFC 314

Em uma das melhores fases de sua carreira, Virna Jandiroba tinha uma missão clara em mente para o UFC 314: carimbar seu posto como a próxima desafiante ao título entre as pesos-palhas (52 kg). E foi exatamente isso que a brasileira fez neste sábado (12), em Miami (EUA). Diante da até então número 1 do ranking da categoria, Yan Xiaonan, 'Carcará', como é conhecida, deu um show de jiu-jitsu dentro do octógono e dominou completamente o confronto, vencendo na decisão unânime dos juízes.

O triunfo contra Xiaonan foi o quinto seguido da faixa-preta de jiu-jitsu dentro do Ultimate. Com o resultado, Virna praticamente se garante como a próxima da fila pelo cinturão até 52 kg. A campeã dos palhas atualmente é a também chinesa Weili Zhang. Após brilhar no UFC 314, Jandiroba fez questão de ressaltar, em inglês, que seu próximo passo é o almejado 'title shot'.

"Agora é a minha vez. Sou a próxima desafiante (ao cinturão)", gritou a atleta brasileira, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido.

A luta

Yan começou o duelo tomando a iniciativa, tentando desferir jabs na linha de cintura de Virna. Em resposta, a brasileira encurtou a distância e tentou grampear, mas viu Xiaonan se manter de pé. Na sequência, com o auxílio da grande, Jandiroba conseguiu aplicar uma bela queda, caindo por cima da chinesa. 'Carcará' tentou um bote no braço, bem defendido pela oponente. Em posição de vantagem, Virna passou a castigar Yan com golpes no 'ground and pound'. Nos segundos finais, a chinesa foi salva pelo gongo, prestes a ser atacada com uma justa chave de braço

Atenta à estratégia, Virna não titubeou e derrubou Xiaonan logo nos segundos iniciais do segundo assalto. Nas costas, a brasileira passou a golpear a rival, a fim de tentar abrir espaço para um 'mata-leão'. Com o cadeado fechado, Carcará controlou a chinesa. Na transição, Jandiroba tentou uma chave de braço, mas acabou perdendo a posição. Mesmo por baixo, a baiana quase finalizou Yan com uma chave de braço na instantes finais da parcial.

Atrás no placar, Yan iniciou o terceiro e último round mais agressiva, com sequências de boxe em linha, mas sem tanta efetividade. De olho nos botes da rival, a chinesa conseguiu defender uma tentativa de queda de Virna. Persistente, Carcará utilizou novamente a grade e, assim, colocou o duelo para o solo. Dominante, Jandiroba buscou novamente atacar as costas, de olho em um mata-leão. A disputa foi encerrada enquanto a brasileira encaixava uma chave de braço.

Confira os resultados do UFC 314 até então:

Virna Jandiroba venceu Yan Xiaonan por decisão unânime

Chase Hooper venceu Jim Miller por decisão unânime

Julian Erosa venceu Darren Elkins por nocaute técnico no primeiro round

Michal Oleksiejczuk venceu Sedriques Dumas por nocaute técnico no primeiro round

Su Mudaerji venceu Mitch Raposo por decisão dividida

Marco Túlio venceu Tresean Gore por nocaute técnico no segundo round

Nora Cornolle venceu Hailey Cowan por finalização no segundo round

