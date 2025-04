Patrício Pitbull tem estreia frustrada com derrota para Yair Rodriguez no UFC 314

A estreia de Patrício Freire no Ultimate era uma das mais aguardadas dos últimos tempos. Neste sábado (12), porém, o debute de 'Pitbull' não se concretizou como ele ou seus fãs esperavam. Com uma atuação apagada no card principal do UFC 314, em Miami (EUA), o ex-campeão do Bellator foi dominado por Yair Rodriguez e perdeu na decisão unânime dos juízes.

Com a derrota na estreia, o atleta de 37 anos perdeu uma chance de ouro de se credenciar para a disputa do cinturão dos pesos-penas (66 kg). Agora, seus planos de se tornar campeão do UFC ficaram mais distantes, apesar de ainda serem possíveis. Para isso, entretanto, Pitbull terá que emplacar uma sequência de triunfos com uma idade considerada avançada dentro da divisão.

A luta

Os segundos iniciais do combate foram de bastante estudo de ambas as partes. Yair desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute baixo seguido de um cruzado que passou no vazio. Caminhando para frente, o mexicano pontuava com chutes variados, enquanto Patrício se mantinha mais comedido. 'El Pantera' desferiu uma canelada no rosto de 'Pitbull', que absorveu bem o ataque. O brasileiro encurtou a distância e tentou derrubar Rodriguez, mas sem sucesso. Com um chute no momento certo, Patrício conseguiu derrubar Yair e cair por cima do mexicano na reta final do assalto.

Patrício iniciou o segundo round mais agressivo, desferindo um chute alto. Em seguida, o brasileiro conectou um belo cruzado de esquerda que balançou Yair. Pitbull conseguiu aplicar uma bela queda, mas o mexicano rapidamente se reergueu. De pé, 'El Pantera' voltou a apostar nos chutes plásticos. Nos segundos finais, o potiguar pressionou Rodriguez contra a grade, mas viu o oponente surpreendê-lo com uma 'contra-queda'.

Rodriguez voltou mais ágil para o terceiro assalto, colocando volume de golpes, mas sem tanta efetividade. Virtualmente atrás no placar, Pitbull passou a marchar para frente para tentar encurralar o mexicano. Mais exposto, Patrício foi atingido por um cruzado certeiro e foi ao solo. Por cima, Yair passou a castigar o rival com cotoveladas de cima para baixo. O potiguar quase surpreendeu Pantera com uma chave de braço, mas sem sucesso.

Confira os resultados do UFC 314 até então:

Yair Rodriguez venceu Patrício Pitbull por decisão unânime

Jean Silva venceu Bryce Mitchell por finalização no segundo round

Dominick Reyes venceu Nikita Krylov por nocaute no primeiro round

Dan Ige venceu Sean Woodson por nocaute técnico no terceiro round

Virna Jandiroba venceu Yan Xiaonan por decisão unânime

Chase Hooper venceu Jim Miller por decisão unânime

Julian Erosa venceu Darren Elkins por nocaute técnico no primeiro round

Michal Oleksiejczuk venceu Sedriques Dumas por nocaute técnico no primeiro round

Su Mudaerji venceu Mitch Raposo por decisão dividida

Marco Túlio venceu Tresean Gore por nocaute técnico no segundo round

Nora Cornolle venceu Hailey Cowan por finalização no segundo round

