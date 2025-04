Carol Meligeni vence Pedretti e vai enfrentar italiana Miriana Tona na final do ITF W35 de São Paulo

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, 287ª do mundo, está na final do ITF W35 de São Paulo. Ela garantiu a vaga neste sábado, ao superar a também paulista Thaisa Pedretti, na semifinal, em uma batalha de quase três horas e três sets, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1.

Cabeça de chave 2 do torneio e tenista número 3 do Brasil, Carol enfrenta agora a italiana Miriana Tona, 503ª e cabeça 7, na final. A decisão acontece neste domingo, no Clube de Campo de São Paulo, a partir das 10h (de Brasília).

Na semifinal 100% nacional, Carol dominou o primeiro set. Thaisa reagiu na parcial seguinte, mas, no set decisivo, Meligeni cedeu apenas um game e garantiu a vitória. Na outra semi, Tona surpreendeu a principal favorita, a ucraniana Valeriya Strakova, por 4/6, 6/2 e 6/2.

"Estou muito feliz em poder fazer uma final aqui no Brasil. Consegui fazer um bom jogo hoje contra a Thaisa, não é fácil jogar contra uma brasileira. Foi um jogo bem duro, mas me mantive calma e consegui fazer a minha tática no desenrolar do jogo. Espero todos na final amanhã", celebrou Carol.

Carol e Miriana se enfrentam pela quarta vez. A italiana leva a vantagem no confronto direto com duas vitórias em três jogos, sendo a última delas nas oitavas do ITF W75 de Vacaria.

Na chave de duplas, a catarinense Carolina Bohrer Martins, ao lado da norte-americana Lilian Poling, se classificaram para a final. Elas enfrentam a polonesa Anna Hertel e a búlgara Gergana Topalova também neste domingo, a partir das 10h.

"Ganhei um convite da CBT para jogar a dupla e cheguei na final. É a minha primeira final profissional e estou muito feliz de estar aqui", disse Carolina, de apenas 17 anos.