São Paulo é superado pela Ferroviária e perde a primeira no Brasileiro feminino

O São Paulo conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, o Tricolor visitou a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, pela quarta rodada do torneio, e perdeu por 1 a 0. Micaelly marcou o único gol do jogo.

A equipe são-paulina ainda não havia perdido no Brasileiro. O time ocupa a quarta posição, com sete pontos, três a menos que a Ferroviária, terceira colocada na tabela. O clube interiorano segue invicto, com três vitórias e um empate.

Ambos os times voltam a campo pelo Brasileiro na quarta-feira. O São Paulo recebe o Sport, enquanto a Ferroviária visita o 3B da Amazônia.

As equipes travaram um bom duelo na primeira etapa e revezaram o domínio do jogo. O São Paulo começou melhor, mas viu a Ferroviária crescer e abrir o placar. Aos 30 minutos, Millene disparou pela direita e passou para Micaelly na área. A atacante bateu no canto e marcou o primeiro gol do jogo.