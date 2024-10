Autor de gol contra o Palmeiras, Hércules celebra fase artilheira no Fortaleza

Autor de um dos gols do Fortaleza no empate com o Palmeiras em 2 a 2 no último sábado, Hércules vive grande momento e balançou as redes em três oportunidades nas últimas quatro partidas. O volante se tornou um dos pilares da equipe de Vojvoda e celebrou a fase de artilheiro.

"Verdade, fiz três gols nos últimos quatro jogos, fico muito feliz pelo desempenho. Tenho esse característica de pisar mais na área e finalizar forte, isso me dá confiança. Sempre que eu puder, quero estar ajudando o Fortaleza. Não só eu, mas a equipe inteira, estamos trabalhando duro no dia a dia, toda a equipe e comissão. Quem faz o gol ou ajuda lá atrás, ajuda o Fortaleza em campo. Isso é o que importa", disse ao site do Fortaleza.

Nesta temporada, Hércules disputou 40 jogos, marcou sete gols e contribuiu com três assistências. No time profissional desde 2022, o jogador revelou estar vivendo seu melhor momento com a camisa do Fortaleza.

"Estou vivendo o meu melhor momento aqui no clube. Tive uma lesão no ano passado, trabalhei para voltar mais forte e fazer o meu melhor. Graças a Deus tem dado certo. Aprendo todos os dias com meus companheiros e principalmente com a comissão, sou muito grato. Desde que cheguei aqui, evoluí bastante com eles, por todo o apoio que me dão, a rotina também é muito leve e espero continuar nesse bom momento", falou.

O Fortaleza vem fazendo uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira colocação, com 57 pontos. Hérculos analisou a partida contra o Palmeiras e projetou o restante da competição.

"Fizemos um grande jogo agora contra o Palmeiras, toda a equipe está de parabéns. Jogar no Allianz nunca é fácil e temos agora mais um jogo fora de casa contra o Juventude. Esperamos continuar nessa entrega para terminar a temporada com grandes objetivos conquistados. Contamos com o apoio do nosso torcedor nas partidas no Castelão, onde estamos invictos e somos muito fortes. Também vamos em busca de pontuar fora, que não será nada fácil nessa reta final", contou.

Hércules volta a campo pelo Fortaleza no próximo sábado, quando enfrentará o Juventude pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.