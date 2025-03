Guilherme fala sobre dupla com Neymar e revela quase saída do Santos: "Estava sendo despejado sem saber"

Artilheiro do Santos nesta temporada, Guilherme diz viver um sonho de jogar ao lado de Neymar. A história do jogador, entretanto, poderia ter seguido um rumo diferente. Nesta quinta-feira, o atacante revelou em uma entrevista que quase deixou o Peixe no início deste ano.

Segundo Guilherme, a diretoria do clube alvinegro estava se desfazendo do atleta sem sequer avisá-lo. O camisa 11 afirmou que houve até mesmo troca de minutas para que a transferência fosse concluída. Ele disse que se sentiu "despejado", mas não informou nome de dirigentes, tampouco o outro time envolvido na negociação.

"Aconteceu muita coisa errada no fim do ano, estava quase sendo despejado. Fui oferecido para outros clubes, estava sendo negociado nos bastidores sem nem saber. Teve uma ocasião que teve até troca de minutas. Não vou falar nomes, com quem... Mas houve uma troca de minutas para o Guilherme ser emprestado. Eles estavam querendo se desfazer de mim, isso me espantou. Eu via em várias páginas que estava de saída, mas não tinha chegado nada para mim. Estava feliz, tinha contrato, fiz um baita ano e me identifiquei com o clube, com o torcedor. Aí eu falei para o meu empresário, que não estava me sentindo valorizado e nem me enxergava mais lá. Existem pessoas que estavam lá dentro e queriam minha saída", disse o jogador ao Podpah.

Apesar de se sentir desvalorizado, Guilherme repensou a ideia de sair do Santos depois de uma conversa com o técnico da equipe, Pedro Caixinha. O treinador português teria dito que não abriria mão do atacante.

Além disso, apenas a possibilidade do retorno de Neymar fez o atleta decidir ficar e, inclusive, estender seu contrato com o clube. O jogador contou bastidores de uma reunião decisiva para sua permanência que contou com a presença do seu agente e da diretoria do Peixe.

"Quando eu tive a primeira conversa com o Caixinha, ele me disse que não abriria mão de mim de jeito nenhum. O respaldo do treinador foi muito importante. Ele me deu moral, disse: 'Hoje você é o melhor jogador que eu tenho'. O Caixinha mandou uma mensagem muito legal para o meu agente também. Eu notei que ele contava mesmo comigo, mas não estava 100% convicto de que todo mundo ali me queria. Eu recebi várias mensagens de torcedores, que eu devia ficar porque cheguei no pior momento do clube. Fiz por onde e queria ficar", declarou.

"Fizemos várias reuniões para resolver essa situação. Participei de uma reunião com a diretoria [do Santos] e falei uma porrada de coisas. Eu não sei nem repetir o que falei, mas mexi com eles. Saiu do fundo da alma. Eu não tinha o que fazer, tinha contrato assinado, podia até ser afastado. Passou esse momento, o meu empresário pegou papel e caneta e montou uma situação lá. Me perguntou: 'É isso aqui?'. Eu falei que sim, se eles não quisessem, estava tudo certo. E ficou ainda melhor. Quando ele volta na sala, colocou o papel na mesa e só apertamos a mão. Quando a gente sai de lá, o presidente falou que tinha a possibilidade do Neymar voltar. Aí acendeu uma chama. Eu não podia falar para ninguém, não falei nem para minha esposa. Começaram os burburinhos da volta dele, e eu já sabia que era muito real. Isso fez com que eu pensasse com carinho", revelou.

A parceria com Neymar tem feito sucesso no Alvinegro Praiano. Junta, a dupla já soma 17 participações em gols no Campeonato Paulista. Guilherme também falou sobre as mudanças estruturais no clube causadas pelo retorno do astro.

"É um sonho [jogar com Neymar]. Ele é muito top. Eu brinco que ele raciocina mais um menos um mês na nossa frente. Ele não tem como, é piada. Ele mexeu com a cidade. Santos respira Neymar, é Neymar para todo lado. A volta dele traz benefícios para todo mundo. O pai dele está movendo céus e terras para ajudar o Santos, mas não só dentro de campo. É o Santos com a modernidade que o clube merece. O próprio Ney fala para nós que era para estar assim há muito tempo. Dá para ver que ele é apaixonado pelo clube, ele fica feliz a cada reforma que tem na Vila ou no CT", concluiu.

Agora, Guilherme e Neymar têm a missão de levar o Santos à final do Paulistão. Neste domingo, a equipe enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo único válido pela semifinal do torneio estadual. O clássico está marcado para as 18h30 (de Brasília).