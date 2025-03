Paulistano é derrotado em casa pelo Fortaleza Basquete Cearense no NBB

O Paulistano perdeu do Fortaleza Basquete Cearense por 87 a 84 nesta quinta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Ginásio Antônio Prado Junior.

Com o resultado, o Paulistano segue na oitava posição, com 13 vitórias e 13 derrotas. Já o Fortaleza é o lanterna, com oito vitórias e 19 derrotas.

O próximo jogo do Paulistano será no dia 15, às 17h (de Brasília), diante do Caxias do Sul. Já o Fortaleza recebe o Bauru, às 20h do dia 11.

O primeiro tempo foi domínio completo dos visitantes, que fecharam em 25 a 12. Já no segundo quarto, o Paulistano voltou mais agressivo, porém, o Fortaleza se manteve na frente do placar e foi para o intervalo vencendo por 32 a 48.

No entanto, o Fortaleza se ajustou na volta do intervalo e dominou o terceiro período, superando o Paulistano por 26 a 10. O último período foi de equilíbrio entre as duas equipes. Nos últimos segundos, Orresta sofreu falta e cobrou dois lances livres para aumentar a vantagem para seis pontos. Ferreyra acertou um arremesso de três no estouro do cronômetro, mas não foi o bastante para reverter o placar.