Jogador do Bragantino tem estado inalterado e faz exames em novo hospital

Do UOL, em São Paulo

Pedro Severino, atacante do Red Bull Bragantino, realizou novos exames e permanece em estado grave e inalterado após o acidente sofrido no último final de semana. Ele foi transferido de hospital nesta quinta-feira.

O que aconteceu

Pedro Severino passou por uma série de exames de imagem no Hospital Unimed de Ribeirão Preto. O boletim médico divulgado no período da noite desta quinta indicou estado inalterado.

O atacante do Bragantino tem sido acompanhado por equipes intensivistas e de neurocirurgia. Ele chegou ao Hospital Unimed de Ribeirão Preto na manhã desta quinta após deixar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

O jogador teve o protocolo de morte encefálica interrompido ontem e segue reagindo, mas seu quadro ainda é gravíssimo. Pedro forçou a interrupção do protocolo ao tossir após a retirada da sedação. Apesar de estar em estado grave, o jovem surpreendeu positivamente os médicos pelos estímulos recentes.

Uma transferência para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi cogitada no início, mas não havia sido possível devido à situação delicada do atleta. Como Pedro ficou estável, a transferência para outra unidade hospitalar foi possível.

Veja o novo boletim completo

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol, de 19 anos, passou por uma série de exames de imagem na tarde desta quinta-feira (6/3) e segue sob cuidados intensivos. Esclarecemos que o trauma craniano foi grave e o estado permanece inalterado.

Filho do ex-atacante Lucas Severino, Pedro foi vítima de um acidente na Rodovia Anhanguera na última terça-feira (4/3) e, após internação em hospital em Americana (SP), foi transferido na manhã desta quinta-feira (6/3) para o Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP), onde recebe acompanhamento contínuo e criterioso das equipes de intensivistas e neurocirurgia.

A cooperativa médica informa que a equipe do Hospital Unimed Ribeirão Preto está empenhada no atendimento de alta complexidade ao paciente, realizando avaliações contínuas ao longo do dia e focada na prestação de todo apoio familiar necessário."

O acidente

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

Os pais de Pedro Severino, Lucas e Lúcia, estavam em Porto Seguro durante o carnaval e retornaram a São Paulo imediatamente quando informados do acidente. O tio Válter Júnior, o Torrinha, e o empresário André Castilho foram os primeiros a chegar em Americana.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu uma fratura na vértebra cervical. Ele não corre risco e está sendo monitorado pelo Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.