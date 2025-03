Pedro Raul marca, e Ceará vence América-RN pela Copa do Nordeste

O Ceará venceu o América-RN por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Presidente Vargas. O gol do triunfo foi marcado por Pedro Raul.

Com o resultado, o Ceará chegou a sete pontos, na terceira posição. Já o América-RN está uma colocação abaixo, com a mesma pontuação.

O Ceará volta a campo neste domingo, contra o Maracanã, pela volta da semifinal do Campeonato Cearense, às 17h (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, às 16h, o América-RN enfrenta o Santa Cruz de Natal, no Nazarenão, em duelo válido pela semifinal do Potiguar.

?? FIM DE JOGO! VITÓRIA DO VOZÃOOOO! ? Pedro Raul marcou o gol que garantiu mais 3 pontos na Copa do Nordeste. ?? ? Felipe Santos / Ceará SC#CSCxAFC - 1×0#CopadoNordeste2025 pic.twitter.com/zUGpO3KRQE ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 6, 2025

O gol dos mandantes saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. Matheus Bahia recebeu na entrada da área e cruzou para Pedro Raul, que desviou para o fundo das redes.