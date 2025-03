Mattos: Super Mundial pagará mais por jogos do que Champions League

A Fifa vendeu o Super Mundial como a competição entre clubes com maior pagamento do mundo - e vai cumprir o combinado, explicou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (6).

O colunista apontou que o valor pago pelo Super Mundial para o campeão será semelhante ao que recebe o campeão da Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o caminho para o título da competição intercontinental é de sete jogos, contra 15 na principal competição do Velho Continente.

A projeção que o Flamengo fez era em torno de 20 milhões de euros se chegasse às oitavas - e não está muito longe da realidade. São 15 milhões de dólares na participação fixa, se avançar ganha mais 7 milhões. Soma mais uma vitória e dá 25 milhões de dólares. Então, um clube brasileiro que chegue às oitavas, pode somar R$ 120, 130 milhões, que é uma projeção realista.

A Fifa está vendendo como a competição mais bem remunerada de clubes do mundo, e eu acho que a gente pode dizer isso. Em uma comparação com a Champions League, ela tá até acima, considerando que são menos jogos.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.