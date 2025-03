Perto de mais uma decisão pelo Galo, Arana comemora nova convocação para a Seleção Brasileira

Lateral do Atlético-MG, Guilherme Arana terá o prazer de vestir a camisa da Seleção Brasileira novamente. Nesta quinta, o jogador foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os duelos contra a Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. O atleta de 27 anos comemorou o chamado e espera poder ajudar o Brasil a melhorar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas.

"Defender a nossa seleção é sempre uma honra imensa. O trabalho que venho realizando com meus companheiros no Atlético tem dado frutos, e essa convocação é mais um reconhecimento desse esforço. Teremos dois grandes desafios pela frente, contra Colômbia e Argentina, e espero contribuir para que a equipe conquiste bons resultados e siga firme na caminhada rumo à classificação", ressaltou Arana.

Antes de se juntar à Seleção no dia 17 de março, Arana terá mais uma final defendendo a camisa do Atlético-MG. Nos próximos dois sábados, o Galo irá enfrentar o América-MG na final do Campeonato Mineiro. O lateral garantiu que está totalmente focado na decisão do estadual.

"Até me apresentar, tenho mais uma final pela frente. Meu foco total está nesses jogos e em conquistar mais uma taça com essa camisa. Espero chegar à Seleção com mais um título estadual pelo Atlético", afirmou o atleta.

Guilherme Arana já disputou 11 partidas pela Seleção Brasileira principal, além de outras 17 pelas equipes de base do Brasil, sendo, inclusive, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020.

Em 2022, o jogador era um forte candidato a disputar a Copa do Mundo do Catar, mas acabou ficando de fora devido a uma grave lesão no joelho esquerdo.