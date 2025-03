Bahia empata com Boston River no Uruguai pela ida da 3ª fase da Libertadores

Nesta quinta-feira, no Estádio Centenário do Uruguai, o Bahia empatou em 0 a 0 com o Boston River, pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. Agora, tudo ficou para o duelo em Salvador, na próxima semana.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Em caso de nova igualdade, a vaga na fase de grupos irá aos pênaltis.

O Bahia volta aos gramados no domingo (9), às 18h, para visitar a Jacuipense, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Na ida, disputada na Fonte Nova, o Tricolor de Aço foi derrotado por 2 a 1 e, agora, precisa reverter o resultado no Estádio Alberto Oliveira.

Agora, o Boston River, no mesmo dia, porém às 17h, mede forças com o Progreso, pela quinta rodada do Campeonato Paraguaio. A partida será disputada no Parque Abraham Paladino, casa do Progreso.

O JOGO

Em uma partida de poucas chances, o Bahia foi superior ao time uruguaio e controlou a posse de bola. Porém, o volume de jogo do Tricolor de Aço não foi convertido em claras oportunidades de sair em vantagem no placar.

O Bahia finalizou, no total, cinco vezes e acertou a meta adversária em apenas uma oportunidade. Do outro lado, o Boston River chutou apenas duas bolas ao gol, acertando uma. As duas equipes tiveram um escanteio cada.