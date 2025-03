Palmeiras diz que agirá por punição e apoia Luighi após caso de racismo

O Palmeiras se pronunciou sobre o caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi, durante disputa do jogo contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20. Ele deixou a partida chorando.

No comunicado publicado nas redes sociais, o Verdão lamentou o ocorrido que classificou como "inadmissível". O clube, ainda informou que "irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos".

"É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos", diz trecho da nota.

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído, passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, também à beira do gramado, sofreu ofensas racistas e ainda recebeu uma cusparada.

Ele tentou alertar o árbitro, que não paralisou a partida pelo ocorrido, apenas para apartar a aglomeração de jogadores que se formou perto de onde o torcedor que cometeu racismo estava. Pouco depois do ocorrido, Luighi foi flagrado chorando no banco de reservas.

Veja nota do Palmeiras

"É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes!

As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!"