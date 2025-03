Corinthians corre para recuperar Martínez antes de decisão contra Santos

O Corinthians tenta recuperar o volante José Martínez a tempo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos. O venezuelano desfalcou a equipe na última quarta-feira, na derrota de 3 a 0 do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase da Libertadores.

O jogador até viajou com o restante do grupo, mas sentiu um desconforto na articulação do joelho direito e precisou ser cortado.

No entanto, como apurou a Gazeta Esportiva, Martínez não preocupa a comissão técnica de Ramón Díaz. O atleta faz um tratamento intensivo e pode retornar à equipe no jogo decisivo pelo Estadual, neste domingo. A evolução do volante nos próximos dias será decisiva para que ele volte a ser relacionado. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

Além do venezuelano, o Corinthians tem outros dois jogadores no departamento médico: Raniele e Igor Coronado. O primeiro, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, vem se recuperando bem e também pode ficar à disposição.

Já o meio-campista teve uma lesão no tendão do adutor da perna direita há menos tempo e deve seguir entre os desfalques.

O elenco do Corinthians retornou de viagem do Equador nesta quinta-feira e se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira. O grupo terá duas sessões de treinamento para a semifinal do Paulistão, contra o Santos. O clássico está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em seguida, o Timão terá outra decisão pela frente. A equipe disputa o jogo de volta contra o Barcelona, na quarta-feira, às 21h30, também em Itaquera.

A equipe do Parque São Jorge precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.