Ídolo nacional! Alex Poatan é homenageado com boneco de Olinda no Carnaval; veja

Em poucos anos dentro do UFC, Alex Pereira se tornou um dos lutadores mais populares da história da principal liga de MMA do mundo. Mais do que isso, 'Poatan' se tornou uma estrela global dos esportes de combate. Aliando as conquistas dentro do octógono e um carisma natural fora deles, o campeão dos meio-pesados (93 kg) recebeu uma homenagem e tanto durante o Carnaval. Durante as tradicionais festividades de Pernambuco, o atleta brasileiro virou boneco de Olinda e desfilou pelas ruas da região (veja abaixo ou clique aqui).

O responsável por reproduzir o boneco gigante de Poatan foi o artista plástico Guilherme Paz. Além de homenagear o campeão brasileiro, o criador da obra se ateve aos detalhes, já que também vestiu a estrutura com um cinturão do UFC com os dizeres "Chama" - bordão de Alex. Vale lembrar que apenas grandes personalidades mundiais recebem homenagens deste tipo no carnaval de Olinda. O astro do MMA agora se junta a nomes relevantes do esporte que foram lembrados nas ruas da cidade, como: Messi, Pelé e Ayrton Senna.

Semanas antes do desfile, Poatan viajou até o Recife e usou suas redes sociais para agradecer Guilherme pela homenagem. Com uma foto ao lado do idealizador do boneco gigante que desfilou no Carnaval, anunciou que receberia a honraria de se tornar um gigante boneco de Olinda em 2025 (veja abaixo ou clique aqui).

Alex quer aumentar legado no UFC

Poatan mede forças com Magomed Ankalaev no UFC 313, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), neste sábado (8). O brasileiro quer concretizar o bom momento após defender o título dos 93 kg, vencendo Jiri Prochazka, Jamahall Hill e Khalil Rountree Jr por nocaute. A vitória pode marcar a despedida do atleta da divisão.

Pereira deixou claro que pretende enfrentar Tom Aspinall ou Jon Jones pelo cinturão linear dos pesos-pesados do UFC. Aliado ao interesse do brasileiro, Dana White afirmou que Poatan deve subir para os pesos-pesados em caso de vitória no próximo sábado para enfrentar um dos lutadores.

Senhoras e senhores, olha só quem virou boneco no carnaval de Olinda! O cara tá pop... pic.twitter.com/SF0O0Q5ltP

- Sexto Round (@sextoroundmma) March 5, 2025

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alex "Poatan" Pereira (@alexpoatanpereira)

Boneco de Olinda do Poatan. Uma homenagem que nem o Anderson Silva recebeu no auge. O homem também está ficando popular no Brasil...@sextoroundmma @andreazevedomma @renatorebelo06 @lpcarrano pic.twitter.com/WKApB1OYHp

- Eduardo Lira (@EduardoLiraOF) March 4, 2025