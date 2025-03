Patrocinadora de CRB e CSA, Fatal Model lança desafio para torcedores em Alagoas

Nesta sexta-feira, a Fatal Model, portal de anúncios para acompanhantes do Brasil, levará a ação promocional "Caçada Fatal" para o estado de Alagoas. Nesta edição, serão distribuídas 50 camisas oficiais do CRB e CSA, totalizando 100 unidades para os torcedores. Os mantos dos times estarão em quatro locais diferentes de Maceió, divulgados apenas no dia da ação no Instagram oficial dos clubes.

"A ação é uma retribuição aos torcedores do CRB e do CSA por todo o apoio que têm nos dado desde o início da parceria. É a recompensa por nos ajudarem a lutar por respeito e dignidade para a profissão de acompanhante. É motivo de muito orgulho apoiarmos o futebol alagoano e estamparmos nossa marca nos clubes", comentou Nina Sag, diretora de comunicação da Fatal Model.

A "Caçada Fatal" já foi realizada em outros clubes patrocinados pela marca, como Vitória e Ponte Preta, e costuma mobilizar milhares de torcedores em busca do prêmio. A ação na equipe baiana, por exemplo, reuniu mais de 4 mil torcedores pelas ruas de Salvador em 2023, e a iniciativa ainda concorreu ao prêmio de melhor ação de marketing na Confut Nordeste daquele ano.

Além de CRB e CSA, a marca tem parceria com o ASA - finalista nesta edição do campeonato alagoano - e o Penedense - que foi semifinalista e primeiro colocado na classificação geral da fase de grupos. Os contratos de patrocínio são válidos até o fim do estadual, com possibilidade de prorrogação para o restante da temporada.

A empresa tem o Vitória como representante da marca na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, na temporada passada, se destacou como a maior patrocinadora da Série B ao firmar parcerias com Amazonas, Brusque, Paysandu, Ponte Preta, Vila Nova e o próprio CRB.