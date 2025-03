Neymar visita atletas das categorias de base e é tietado antes de treino do Santos; confira

Na tarde desta quinta-feira, os atletas das categorias de base do Santos receberam uma visita especial. Capitão e astro do Peixe, Neymar conversou com os jovens antes do treino da equipe profissional no CT Rei Pelé e fez a alegria da garotada.

A visita do camisa 10 aos atletas da base foi registrada pelo clube nas redes sociais. Nas fotos, é possível ver toda a idolatria que as crianças tem por Neymar. O craque foi muito tietado e tirou diversas fotografias, além de ter distribuído autógrafos.

"Um bate-papo de #MeninoDaVila com #MeninosDaVila. Aqui no Santos é diferente!", escreveu a equipe em primeira postagem. "Um momento que ficará para sempre na memória dos nossos #MeninosDaVila", disse o clube em segunda publicação.

Chega mais pra foto com o ídolo! ? https://t.co/X0ROIbyq5a pic.twitter.com/QpKR4ftynC ? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Neymar voltou ao Santos após 12 anos de sua primeira passagem. O Menino da Vila recuperou a boa forma física e tem reencontrado o ritmo de jogo cada vez mais. Em sete jogos disputados até aqui, o craque já contribuiu com três gols e três assistências.

O bom momento do astro foi até reconhecido pelo técnico Dorival Júnior, que convocou o craque para defender a Seleção Brasileira nos próximos compromissos das Eliminatórias. A convocação marca o retorno do atacante à Canarinho, visto que ele não integrava uma lista desde outubro de 2023.

Com Neymar à disposição, o Santos treina na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, para o clássico contra o Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.