Neymar é convocado pelo que representa e não pelo que faz hoje, diz Lavieri

A convocação de Neymar para a seleção brasileira tem mais a ver com o passado dele com a camisa amarela do que com o que ele tem mostrado no Santos, opinou Danilo Lavieri, no UOL News, nesta quinta (6).

Na opinião do colunista, além do histórico, Neymar tem uma liderança importante na seleção brasileira. No entanto, o camisa 10 santista ainda não mostrou o suficiente pelo clube da Vila Belmiro para justificar uma convocação.

O Neymar claramente é convocado pelo que ele representa e pelo que ele já fez na seleção brasileira um dia. Muito mais do que pelo que ele tem feito em campo atualmente. Ele tem uma história gigantesca na seleção - é o maior artilheiro. Ele tem uma liderança na seleção, que é importante também. Os jogadores mais velhos e os mais novos, todos respeitam muito o Neymar.

Danilo Lavieri

