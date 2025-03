Com Neymar em campo, Santos faz treino tático e segue preparação para semifinal do Paulista

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Santos deu sequência à preparação para o clássico contra o Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Com Neymar em campo, o Peixe fez sua segunda sessão de treino visando o confronto.

No CT Rei Pelé, os jogadores abriram os trabalhos com um aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Pedro Caixinha comandou um treinamento tático e dividiu o elenco em dois grupos para uma atividade de enfrentamento de 11 contra 11.

O treinador português deve poder contar normalmente com Neymar para o clássico alvinegro. No último domingo, o jogador deixou o jogo contra o Red Bull Bragantino com um desconforto na coxa, mas garantiu que está bem fisicamente e tem treinado junto ao elenco normalmente.

Com isso, Caixinha deve contar com força máxima para o confronto diante do Corinthians. Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano são os já conhecidos Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Souza (lesão no tornozelo direito) e Hyan (lesão no joelho direito).

Dessa forma, para o clássico, a tendência é que Pedro Caixinha mantenha a base da escalação que somou bons resultados no Paulistão nas últimas rodadas. O Peixe vem de quatro vitórias consecutivas - a última delas contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelas quartas de final.

O elenco santista ainda tem mais dois dias de preparação antes da semifinal do Paulistão. Embalado, o Santos visita o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O último clássico entre as equipes terminou com derrota santista. O Peixe foi superado por 2 a 1, também na Neo Química Arena, ainda pela fase de grupos. Agora, o time busca um resultado diferente para avançar à final do Estadual.