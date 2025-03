'Não é um Brasil para se ter medo', diz Capello, sobre a seleção brasileira

Ídolo de Milan e Real Madrid, o ex-treinador italiano Fabio Capello afirmou que o Brasil não é uma equipe que "amedronta" e que Carlo Ancelotti, já cogitado na seleção, teria um grande desafio se aceitasse o trabalho.

O que aconteceu

O ex-técnico disse que a seleção brasileira não conta com tantos atletas de qualidade, e por isso pode ser difícil para o atual treinador do Real Madrid enfrentar a situação.

"Ser técnico de seleção é diferente, não é como trabalhar em um clube. Você precisa ter a sorte de encontrar um grupo de jogadores de qualidade. O Brasil não parece ter tantos, não é um Brasil para se ter medo. Eu diria que eles têm o Vinicius Jr, que faz a diferença, mas eu não sei, acredito que seria um desafio para Carlo." - disse Capello à Flashscore, plataforma de estatísticas.

Capello lembrou também quando treinou os laterais Cafu e Roberto Carlos, além do volante Émerson, e elogiou os craques da seleção brasileira. O ex-treinador italiano treinou clubes como Real Madrid, Milan, Roma e Juventus. Capello conquistou, por exemplo, a Champions League da temporada 1993/94, com os Rossoneri, cinco Campeonatos Italiano e dois Campeonatos Espanhol.