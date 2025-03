Nova diretoria da CBT assume com compromisso de fortalecer o tênis no Brasil

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) deu início a um novo capítulo de sua história com a posse de sua nova diretoria, nesta quinta-feira. O presidente Alexandre Farias e os vice-presidentes Aristides Barcellos e Eduardo Gordilho assumem seus cargos após serem eleitos por aclamação em Assembleia Geral Eletiva (AGE) em novembro passado, para o quadriênio 2025-2029.

Com o compromisso de fortalecer o tênis, o tênis em cadeira de rodas e o beach tennis em todas as suas vertentes, a nova gestão chega com o objetivo de promover uma administração transparente, inclusiva e eficiente. A prioridade da diretoria será sempre o atleta e o desenvolvimento das modalidades, garantindo mais oportunidades e acesso para todos.

Com 31 anos de experiência como advogado e uma trajetória consolidada no tênis, Farias traz uma visão estratégica e apaixonada para a presidência. Antes de assumir a CBT, foi presidente da Federação Catarinense de Tênis (FCT) e diretor de tênis da Sociedade Recreativa Mampituba, além de ter ocupado cargos de liderança no Criciúma Esporte Clube. Sua trajetória reflete o seu compromisso em promover o crescimento do esporte em diversas frentes.

Em seu discurso de posse, Farias enfatizou a responsabilidade de liderar o tênis brasileiro. "É com orgulho e um profundo senso de responsabilidade que assumimos a presidência da CBT. Junto com os vice-presidentes Aristides Barcellos e Eduardo Gordilho, enfrentaremos os desafios que surgirem e trabalharemos incansavelmente para fortalecer o esporte no Brasil", declarou o presidente.

Farias reconheceu o legado do seu antecessor, Rafael Westrupp: "O legado deixado por ele no tênis brasileiro é enorme, e agradeço muito pela confiança em nossa equipe para comandar o esporte nos próximos quatro anos".

A nova gestão reafirmou o compromisso com a democratização do acesso ao tênis, o desenvolvimento de novos talentos e a ampliação das oportunidades para atletas em todos os níveis. "Nosso objetivo é tornar o tênis ainda mais acessível e criar oportunidades reais para todos, nas três modalidades", ressaltou Farias.

A transparência, a inclusão e o desenvolvimento contínuo do esporte serão os pilares da nova gestão, com o apoio fundamental de clubes, federações, treinadores, patrocinadores, ex-atletas e de toda a comunidade do tênis. "Acreditamos que é através do trabalho coletivo que construiremos um futuro sólido para o nosso esporte", completou o presidente.