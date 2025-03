Fonseca oscila, mas supera vento e britânico na estreia em Indian Wells

João Fonseca viveu um jogo de altos e baixos, mas venceu Jacob Fearnley por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 1/6 e 6/3) na estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, e se garantiu na segunda rodada.

O brasileiro venceu o primeiro set com sobras, mas caiu de desempenho. Dominado no segundo, ele voltou sendo quebrado no terceiro, mas reagiu na reta final, devolveu a quebra e conseguiu a vitória.

O jogo ficou marcado por fortes rajadas de vento, que chegaram a 25 km/h e que fizeram até com que a toalha do brasileiro "invadisse" a quadra.

Fearnley ficou irritado. O britânico chegou a reclamar duas vezes por causa de barulho da torcida presente na quadra quando ele ia para o saque.

O adversário do brasileiro na segunda rodada em Indian Wells será o também britânico Jack Draper. A partida ainda não tem data confirmada, mas pode acontecer no sábado. O atual 14° do mundo não jogou a primeira rodada e aguardava o vencedor do confronto entre Fonseca e Fearnley.

Esta foi a segunda vitória de João Fonseca sobre Jacob Fearnley neste ano. Em janeiro, ele já havia vencido o rival britânico por 2 sets a 0, no Challenger de Camberra, na Austrália.

A partida foi a primeira de João Fonseca após a derrota na estreia no Rio Open, dia 18 de fevereiro. Na ocasião, o brasileiro foi derrotado pelo francês Alexandre Müller por 2 sets a 0, dois dias após conquistar o ATP 250 de Buenos Aires.

Como foi o jogo

João Fonseca começou bem e fechou o primeiro set com tranquilidade. O brasileiro iniciou o jogo quebrando o saque de Fearnley logo no primeiro game e confirmou os seus em seguida. Na reta final da parcial, João quebrou novamente o rival, abriu 5 a 2 e, depois, sacou para vencer e abrir 1 set a 0 no jogo.

O primeiro set teve vento bastante participativo. A ventania chegou a atrapalhar dois pontos. No primeiro, a toalha de João Fonseca saiu do banco e invadiu a quadra. No segundo, o boné do brasileiro foi parar no chão devido à força do vento. Os dois pontos foram reiniciados.

Players battling the wind as well as each other



The Towel had enough of this point #Tennisparadise pic.twitter.com/Rp6ElRk4Oz -- Tennis TV (@TennisTV) March 6, 2025

Fearnley sobrou no segundo set. O britânico foi bem quando teve o saque e prolongou os games em que João sacou. Ele conseguiu quebrar o brasileiro parar abrir 3 a 1, confirmou o serviço seguinte, obteve nova quebra para chegar a 5 a 1 no set e fechou a parcial sacando.

O terceiro set foi nervoso. João começou sendo quebrado por Fearnley e viu o britânico abrir vantagem. O brasileiro reagiu na reta final, devolveu a quebra e deixou tudo igual. Irritado, Fearnley errou novamente quando teve o saque e viu Fonseca abrir 5 a 3. A joia confirmou o serviço seguinte e selou a vitória.