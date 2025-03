Presidente do Fluminense irá chefiar delegação da Seleção nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para chefiar a delegação da Seleção Brasileira nos próximos confrontos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina.

"O chefe da delegação para esses dois jogos será o presidente do Fluminense, doutor Mário Bittencourt. Seja bem-vindo e nos traga bastante sorte", destacou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.

O chefe de delegação representa um papel simbólico. Ele tem o objetivo de acompanhar os treinos e representar a CBF em encontros com dirigentes de outras federações. Esses convites são frequentes em Data Fifa, sendo que outros mandatários de clubes brasileiros já tiveram a oportunidade de chefiar a Seleção.

Por exemplo, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi o chefe da delegação na Copa América do ano passado, disputada nos Estados Unidos.

pic.twitter.com/0CCBQGvPGv ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2025

Também nesta quinta, Dorival Júnior, técnico do Brasil, anunciou a lista dos 23 jogadores convocados para os duelos contra Colômbia e Argentina.

A Seleção Brasileira encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.

O Brasil está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.