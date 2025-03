Neymar comemora volta à seleção como jogador do Santos: 'No caminho certo'

Neymar foi um dos 23 convocados por Dorival Júnior para a seleção brasileira nesta quinta-feira (06), visando os compromissos contra Colômbia e Argentina. O atacante do Santos comemorou o retorno à Amarelinha, dessa vez como atleta do Peixe.

O que aconteceu

O camisa 10 do Santos disse que a alegria é ainda maior por voltar a seleção nacional atuando no time que o revelou: "O sentimento é de muita felicidade, muito feliz de estar voltando para a seleção, sendo jogador do Santos, ainda mais. Acho que as coisas estão indo no caminho certo. Está ótimo", disse Neymar, ao canal do Santos, no YouTube.

O técnico Pedro Caixinha, do Santos, parabenizou Neymar: "Depois de ter saído a notícia da convocatória, eu mandei-lhe uma mensagem de parabéns e disse-lhe: 'meu amigo, mais dois jogos e vais para a tua segunda causa e vai ser muito feliz'".

Ele é muito inteligente, ele se conhece muito bem, sabe o que quer e sabe que nós estamos para ajudar. Então isso facilitou todo o processo. Em relação àquilo que é o ritmo de jogo, ele já o adquiriu, esse ciclo já está completo. Caixinha

Neymar não atua pela seleção desde 17 de outubro de 2023, contra o Uruguai. Na ocasião, o atleta saiu do confronto lesionado, e teve constatado ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, ficando cerca de um ano fora dos gramados.